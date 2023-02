Fjorårets beste Skeid-spiller nærmer seg første kamp

LSK-HALLEN (Dagsavisen): Det vil han nå gjøre noe med. Men når man skal trene seg opp etter en skade, kreves tålmodighet.

– Ja, det er greit at det er lenge til seriestart 10. april, sier Skeids midtbanemotor Marcus Melchior til Dagsavisen mens han bivåner treningskampen mot Kjelsås, som endte målløst.

– Men sesongen deres starter jo i mars med cupkamp mot Molde?

– Ja, det er jo riktig! Jeg skal være klar til den også, gliser han.

Blir med til Tyrkia

Dagsavisen kåret Marcus Melchior til fjorårets beste Skeid-spiller, han var også den som spilte flest kamper fra start. Han var en nøkkelspiller i lagets gode høstsesong der plassen i OBOS-ligaen ble sikret etter en nervepirrende sesong.

Tirsdag reiser laget på treningsleir til Tyrkia og Melchior regner med å få sin årsdebut i løpet av en av de to kampene som skal spilles der. Laget skal møte Ull/Kisa (som de allerede har tapt 0–3 for) og et lag fra Ukraina.

– Hvordan vurderer du årets Skeid-utgave?

– Vi har mange nye spillere som vi skal bli kjent med og det tar litt tid å finne relasjonene. Men det ser veldig bra ut med de nye typene som har kommet inn, sier han.

– Det har vært en viss interesse for deg fra andre klubber?

– Jeg er i Skeid og konsentrerer meg om det, sier 22-åringen som har spilt i Sagene, Frigg, Vålerenga og Skeid i sin karriere.

Mot Kjelsås brukte Skeid 19 spillere og slik vil det fortsette til trenerne nærmer seg en mer fast ellever.

Mange midtbanevarianter

– Ja, vi er i en prøve- og feilefase og vi stiller neppe med dagens lag i serieåpningen. Men det er positive elementer i spillet. Og vi mangler jo fortsatt noen nøkkelspillere, sier trener gard Holme.

Ikke minst har det vært mange varianter på midtbanen der et antatt førstevalg ennå ikke er blitt brukt. Da tenker han særlig på Marcus Melchior og Bendik Rise.

Før helgen ble også Fredrik Vinje fra Stjørdals/Blink klar. Han kom inn i 2. omgang mot Kjelsås.

– Marcus har ennå ikke spilt og søndag var også Bendik Rise syk, derfor spilte ikke han. Så vi har nok ennå ikke startet med den midtbanen som vi vil bruke i serien, sier Gard Holme.

Det er ingen frykt i Skeid for å reise til jordskjelvrammede Tyrkia. Treningsleiren er i en helt annen del av landet enn der tragedien inntraff i forrige uke.

