Skeids første Flo har også vært spiss: – Tror vi kan nå langt

Vi skal ikke gå opp hele familietreet i Flo-familien, men bare konstaterer at Flo-navnet er på høyde med familien Berg i Bodø når det gjelder innflytelse i norsk toppfotball.

Fredrik Flo er mannen som er tenkt å erstatte fjorårets midtstopper og kaptein Fredrik Berglie, som gikk til Sandefjord, klubben Flo nå kom til Skeid fra.

Taaje og Berglie forent i eliten: – Det er litt rart å spille i blått Fredrik Berglie og Jesper Taaje dominerte som midtstoppere i oslofotballen. Nå skal de danne stopperpar for Sandefjord i Eliteserien.

Lang reise

– Jeg er veldig fornøyd med den første tida i Skeid, det er et godt miljø her og jeg føler jeg har glidd godt inn i spillergruppa, sier Fredrik Flo til Dagsavisen etter at han til og med bar kapteinsbindet i den siste treningskampen mot Kjelsås (0-0).

Han spilte ti kamper for Sandefjord i Eliteserien i fjor (ett mål). Han kom dit fra Øygarden, som måtte frigi alle sine spillere etter konkurs.

Han har også vært innom Sotra, Fana og Bryne etter oppveksten i Sogndal, der faren hans Håvard var med i den norske VM-troppen i Frankrike i 1998.

Men som sønn av en proffspiller fikk han også en internasjonal reise: Født i Århus i Danmark da faren spilte for AGF, så gikk ferden videre til Bremen og Wolverhampton før familien landet i Sogndal igjen da Fredrik var fire år gammel.

Har høyden inne

Med sine 193 centimeter følger han tradisjonen i Flo-klanen.

– Har du alltid vært midtstopper?

– Nei, i barne- og ungdomsfotballen spilte jeg mye spiss, men ble omskolert som seniorspiller. Og jeg trives med det, sier han.

Men det betyr at han gjerne tar en økt i angrep hvis Skeid skulle trenge det.

– Jada, jeg har jo en viss luftstyrke, så det har hendt jeg blir sendt opp i angrep når det er naturlig, sier han.

Langt fra jordskjelvene

26-åringen har ikke bare spilt fotball, han har utdannelse både som økonom og bygningsingeniør.

– Vi er veldig glad for å få Fredrik til klubben, han rydder godt unna i vår egen boks og som venstrebeint stopper kan han også bli viktig i angrepsoppbygningen, sier trener Gard Holme.

Skeid er nå på treningsleir i Tyrkia der de skal være i ti dager. De befinner seg langt unna jordskjelvområdene som har rammet landet hardt.

Laget har årets første obligatoriske kamp allerede 12. mars når de møter Molde i 4. runde av cupen fra i fjor. Den kampen spilles i LSK-hallen.

PS. Skeid hentet denne uka også spissen Kristoffer Hoven fra Sogndal. Han spilte høstsesongen for Skeid på lån i fjor. Det er også avklart at Andreas Stensrud kommer fra Vålerenga2 etter å ha vært på prøvespill med Skeid i vinter. Sistnevnte er også med Skeid til Tyrkia, mens Morten Renå Olsen fikk konstatert brudd i foten etter treningskamp mot Ull/Kisa og blir hjemme.

