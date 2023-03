Holme har Molde-planen klar: – Det er lett! På papiret

LSK-HALLEN (Dagsavisen): På søndag inviterer Skeid til cupfest når de tar imot Molde, på Romerike. For fjerde rundekampen (fra i fjor) skal spilles i LSK-hallen, og i den anledning var også Skeid på plass for å gjøre sine siste forberedelser i den samme hallen fredag.

På sidelinjen står en Skeid-trener som har planen på hvordan man skal slå Molde.

– Det er lett! På papiret, ler Gard Holme da Dagsavisen møtte han.

– Det innebærer jo å stoppe han Wolf Eikrem for eksempel. Det er jo kjempelett ... å si, fortsetter han med et smil om munnen.

Men ikke la det være noen tvil. Gard Holme og Skeid veit hva som venter på søndag.

– Molde er jo et lag som er gode til å presse og kontre. Men vi er også ganske gode til å spille mot lag som presser, så hvis vi klarer å komme oss gjennom det presset deres, uten å ta for stor risiko selv for å miste ballen på feil sted. Det blir et nøkkelpunkt. Vi må ikke spille for lenge, for omstendelig bak. Og så tar de sjanser selv, i sin egen frispilling. Så det å presse høyt, og tørre å være offensive i huet i den fasen blir viktig, forklarer Holme.

To forfall

På treninga kjørte Emil Tjøstheim et eget opplegg. Han sliter med ryggen, mens også Morten Renå Olsen er utilgjengelig i søndagens kamp.

– Han ble trampa ned av Ull/Kisa, så han knakk et bein i foten og er skada. Han bør være tilbake rundt seriestart. Så får vi se om han er klar, eller bare i trening. Men det er ikke kjempealvorlig, beroliger Holme.

Saken fortsetter under bildet.

Emil Tjøstheim trente alternativt i LSK-hallen fredag. Også Morten Renå Olsen er ute av spill til søndagens cupkamp. (Haakon Thon)

– Vi får se hvor skoen trykker

At Skeid får sin første tellende kamp, allerede en måned før seriestarten ser ikke Holme på som noe problem, og han er opptatt av å bruke kampen til å lære mest mulig.

– Man må bare se på det som en bonus. Det er bare tull at de har lagt cupen slik som de har lagt den, men det får være en annen diskusjon. Når det først er sånn får vi se på det som en treningskamp som betyr litt ekstra, og som er en morsom kamp å spille fordi vi møter ett av Norges aller beste fotballag. Det er en veldig fin test for oss for å se hvor skoen trykker, forteller han.

Hjemme på Lillestrøm

Men selv om han delvis ser på kampen som en treningskamp er han klar på at Skeid også ønsker å bite godt i fra seg i LSK-hallen. At kampen spilles nettopp der prøver han å se positivt på.

– Man må jo snu på denne kork og kokos-problematikken vår, som det ikke går an å spille på om dagen, til noe positivt med at vi får trene her. Vi skal være freshe og klare inn til kampen, sier han, og fortsetter:

– Det er jo mye morsommere å møte Molde enn alle de andre laga vi møter i treningskamper. På den ene sida får du veldig tydelige svar. Man kan jo riskiere å få litt juling av Molde hvis de lykkes med alt. Men det betyr ikke nødvendigvis at det ikke holder i OBOS-ligaen. Vi må ikke miste helt selvtillitten hvis det går dårlig, men vi tar med oss veldig mye hvis det går bra. Det er en fin inngang å ha.

– Vi var veldig langt unna i januar

For Holme er forberedt på at det kan bli en tøff kamp denne søndagen. Det har ikke vært en helt knirkefri sesongoppkjøring for Skeid så langt, til tross for at resultatene har vært ganske gode. Det virker klart at sjefen selv er spent på hva hans gutter kommer til å levere i helgens cupkamp.

– Det begynner å ligne på noe. Jeg syns vi var veldig langt unna der vi skal være i januar, mye skader og sjukdom. Mange folk som mangla, og som ikke var helt i rute. Noen overganger som ikke var på plass ennå, og litt sånn, forklarer han.

– Så syns vi det begynner å se ut som et fotballag nå. De siste par ukene har det sett bedre, og bedre ut. Så er vi fortsatt der at vi har trent godt, som alle lag i verden har på det her tidspunktet, men vi har ikke fått samkjørt laget veldig godt ennå, så vi har en jobb å gjøre inn mot seriestart. Så får Molde bli en del av det, legger han til.

Startelleveren nesten klar

Før fredagens økt hadde Holme også nesten klar elleveren som skal starte søndagens kamp, men noen plasser var fremdeles åpne før treninga.

– Vi er på en måte ganske nærme en ellever, men på en annen side et stykke igjen. Det er en 3-4 plasser hvor det er veldig tett kamp om hvem som skal få starte. Men det kan vi kalle et positivt dilemma. Molde blir nitti tøffe minutter, og kanskje vel så det. Så det blir vel så viktig hvem som starter kampen, som hvem som avslutter den, sier Holme.

Søndagens kamp har avspark klokka 15.00 i LSK-hallen. Vinneren av søndagens kamp skal opp mot vinneren av Stabæk - Bryne i kvartfinale, og den kampen spilles allerede om en uke.

Skeid serieåpner 10. april, borte mot Sandnes Ulf.

4. runde i cupen for 2022 spilles slik denne helgen:

Søndag 12. mars:

Brann – Haugesund (Åsenahallen 13.00), Skeid – Molde (LSK-hallen 15.00), Stabæk – Bryne (15.00), Sandefjord – Odd (17.00), Start – Tromsø (17.00), Sogndal – Lillestrøm (17.00), Viking – Rosenborg (20.15).

Kvartfinalene spilles neste helg med dette oppsettet:

Bodø/Glimt – Viking/Rosenborg, Start/Tromsø – Sogndal/Lillestrøm, Skeid/Molde – Stabæk/Bryne, Brann/Haugesund – Sandefjord/Odd.