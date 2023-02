Taaje og Berglie forener oslofotballen i eliten: – Litt rart å spille i blått

MARBELLA (Dagsavisen): Taaje (25) gikk fra KFUM til Sandefjord før 2022-sesongen, og nylig gikk Berglie (26) til samme klubb fra Skeid før 2023-sesongen. Foreløpig tyder alt på at de to vil danne stopperpar for de blåkledde på øverste nivå i norsk fotball i år. Søndag spilte duoen sammen fra start da det ble 0-1-tap mot Rosenborg på La Quinta-banen i spanske Marbella.

– Jeg tror det blir veldig bra. Vi har litt komplementære ferdigheter, så tror vi skal passe veldig bra sammen her, sier Jesper Taaje til Dagsavisen.

– Så langt er jeg veldig fornøyd. Jeg har kommet inn i gruppa og fått spilt noen kamper med Jesper, så det har gått bra, sier Berglie.

Se vårt intervju med stopperduoen i vinduet under.

Taaje og Berglie forent i eliten: – Det er litt rart å spille i blått Fredrik Berglie og Jesper Taaje dominerte som midtstoppere i oslofotballen. Nå skal de danne stopperpar for Sandefjord i Eliteserien.

Fortsatt Skeid i bakhodet

– Hvordan utfyller dere hverandre som stopperpar? Hvilke kvaliteter har dere sammen?

– Det er ganske klink for Jesper, det er jo duellspillet. Han har en ekstrem spisskompetanse på dødballer, både offensivt og defensivt. Vi føler begge at vi er ganske dynamiske. Ganske spillende. Og så kjenner vi hverandre godt. Jeg tror det kan bli et bra stopperpar, svarer den tidligere Skeid-kapteinen Berglie.

– Spiller man med en Skeid-drakt og en KFUM-drakt under Sandefjord-draktene, eller?

– He-he, ja, jeg har tatt meg selv i å rope «kom an, Skeid». Det er litt rart å spille i blått, men man blir fort vant til det, sier Berglie.

– Jeg hadde det fint i Kåffa, men man må huske at jeg har lengst fartstid i Kjelsås i oslofotballen. Det må man ikke glemme. Så jeg er vant til å spille i blått, jeg, poengterer stoppermakkeren humrende.

Jesper Taaje og Fredrik Berglie dannet stopperpar for Sandefjord mot Rosenborg i Marbella. Her fortviler Berglie etter trøndernes matchvinnerscoring. (Jørn H. Skjærpe)

De to følger selvsagt fortsatt med på gamle kjente.

– Vi så Skeid – Kjelsås i LSK-hallen på stream, vi, røper Berglie.

Samme vei til Eliteserien

Taaje, som kom til Sandefjord året før Berglie, har erfaringer å dele med sin nye makker. Han gleder seg over å ha Berglie på plass.

– Vi har jo gått litt samme vei, jeg og Fredrik. Vi har kost oss med fotballen, så får det ta oss dit vi kommer. Begge har hatt en sult etter å «ta» nivået vi spiller på, da, og nå spiller vi her sammen. Det er kult. Det er bare å kose seg. Det er litt forskjell på Eliteserien og 1. divisjon, men det er ikke et så stort steg opp, poengterer Taaje.

Jesper Taaje i aksjon for Sandefjord mot Rosenborg i Marbella. (Jørn H. Skjærpe)

– Har du forresten et tabelltips for oslolagene i 2023, Jesper?

– Vi tar Kåffa og Skeid først, da. Det blir litt spennende med Kåffa, de har mistet noen spillere. Men jeg tipper de kommer til å kjempe om en kvalikplass, men at det kanskje blir litt tøffere i år enn i fjor. Og Skeid, nå som de har mistet både Berglie og Jakob Napoleon Romsaas der ... Det er to tunge tap. Så det blir vel en kamp for å overleve, sier Taaje.

Berglie rister glisende på hodet.

– Jeg er ikke helt enig der, nei. Jeg tror Skeid sikter oppover. Jeg tror de har en veldig god mulighet neste år. 1. divisjon er umulig å spå. Jeg tror starten blir viktig for både Skeid og Kåffa. Så må Skeid satse på å unngå kvalikplassen, sier 26-åringen.

Sandefjord på tiende?

Taaje tror det kan bli vanskelig å kjempe i toppen for gamleklubben Kjelsås i sin avdeling i 2. divisjon.

– Kjelsås har jo et helt nytt lag kontra da jeg var der. Men de har jo mistet Ole Erik Midtskogen, Yaw Paintsil og Lars Brotangen, så det er jo noen tunge tap der også. Men at de kan være på øvre halvdel, det tror jeg.

De to stopperne er for øvrig klar over at Sandefjord nok må prøve å holde avstand til bunnlagene i Eliteserien.

– Men vi bør også sikte oppover, i hvert fall. Så man slipper situasjonen fra i fjor, der det var nervepirrende til siste sekund. Men jeg har veldig troen på oss. Det har sett bra ut i treningskampene. Så vet man aldri hvordan det blir når sesongen starter, men vi sikter jo oppover, gjentar Berglie.

Fredrik Berglie har forlatt Skeid til fordel for Sandefjord og eliteseriespill. Her avbildet i Marbella. (Jørn H. Skjærpe)

– Hvor ender Sandefjord på tabellen, da?

– Skal vi si tiendeplass? sier Berglie spørrende i retning Taaje.

– Vi sikter oss inn mot en tiendeplass, vi, repliserer stoppermakkeren smilende.

Jesper Taaje med kapteinsbindet i Sandefjords treningskamp mot Rosenborg. (Jørn H. Skjærpe)

