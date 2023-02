Skeid slo lag fra Kirgisistan: – Fint å få litt andre impulser

I motsetning til store deler av fotball-Norge, som velger velkjente omgivelser i Marbella, har Skeid også i år lagt sin treningsleir til Tyrkia. Det er delvis på grunn av økonomien, men også fordi laget ønsker seg litt andre impulser enn man ellers ville fått resten av året.

– Vi er veldig godt fornøyd med treningsoppholdet så langt. Vi får trent mye, både taktisk, teknisk og fysisk også får vi satt en treningskultur slik vi ønsker å ha den i Skeid. Denne turen er viktig for samholdet i gruppa, og det er også godt å få være litt sammen i fred og ro, uten så mange andre lag sammen med oss, forteller Skeid-trener Gard Holme og fortsetter:

– Så langt har vi brukt oppholdet til å kjøre mange fotballøkter og trent ganske hardt fysisk. Ved siden av det har vi hatt noen mindfullnesøkter, og nå etter den første kampen skal vi koble litt av og gjøre litt mer teambuildingaktiviteter. Før vi skal koble på igjen og trene godt resten av oppholdet her nede, sier Holme.

Slår et slag for kirgisisk fotball

Lørdag formiddag spilte Skeid deres første av to planlagte kamper, og motstanderen var av det heller eksotiske slaget. På motsatt banehalvdel ventet nemlig laget som ligger på andreplass i kirgisisk Premier League, FC Alay Osh. Det er et lag som neppe er kjent for så veldig mange, og ei heller Skeid, som ikke helt visste hva de gikk til.

– Vi skulle opprinnelig hatt en annen motstander, så vi ble ikke informert om hvem vi skulle møte selv før etter at vi kom ned hit. Jeg må si jeg er veldig usikker på hvordan den kirgisistanske ligaen står seg mot Obosligaen, men det ble en god kamp og en grei gjennomkjøring, sier Holme og fortsetter:

– Det blir nok treningskamper mot de samme type motstanderne som du møter i seriespillet, så det å få litt impulser fra andre fotballkulturer er bare fint. De møter kampen litt annerledes enn det vi er vant med, men det tror jeg bare er bra for vår utvikling, sier Holme.

Skeid-treneren sier at laget som har vunnet ligaen i Kirigisistan fire ganger siden 1992 var ballskikkelige, godt skolerte og viste at de også kunne spille fotball.

– Det å finne lag som er på ditt nivå fra rundt omkring i verden og møte dem i en treningskamp i Tyrkia i slutten av februar er ikke så lett. Da blir det ofte andre norske lag som er i området, men jeg synes det er langt artigere å møte lag fra Kirgisistan. Så jeg vil slå et slag for at flere burde gjøre det, sier Holme og ler.

Melchior og Anthonessen tilbake

Når det kommer til selve kampen, vant Skeid den 2-0 etter scoringer av Maxwell Effiom i første omgang og Daniel Lunde etter hvilen.

– Vi spiller den første omgangen med noe som ligner en førsteellever, før vi bytter hele laget til pause og stiller en del yngre de siste 45 minuttene. Før pause synes jeg vi gjør veldig mye bra, og da synes jeg vi fortjent leder 1-0. I den andre omgangen blir det litt tyngre for oss, og selv om vi scorer på en av våre sporadiske kontringer, hadde vi nok fortjent å tape den andre omgangen, forteller Holme om kampforløpet i Tyrkia.

Blant det mest positive Holme og Skeid tar med seg fra kampen er at de fikk gitt årets første minutter både til Marcus Melchior og Felix Anthonessen, som begge har slitt med skader over tid.

– Det var bra å gi Marcus sine første minutter for året. Han har trent veldig godt den siste perioden, og kunne kanskje ha spilt tidligere, men vi har valgt å være ekstra forsiktig med han. Det samme har vi vært med Felix, som har vært ute mye lenger. Begge gjør en grei figur i dag, og er godt i rute. Nå gjelder det å holde dem litt igjen slik at de ikke pådrar seg noe nytt, så kommer begge snart til å være helt klare igjen, opplyser Holme.

Usikkert om det blir ny kamp

I Tyrkia har Skeid hatt godt vær og gode treningsforhold, og laget er langt unna de områdene som er rammet av jordskjelvene som har kommet. I løpet av oppholdet har også Kristoffer Hoven kommet ned, og Holme sier han nå begynner å bli fornøyd med troppen.

– Vi kommer nok til å se oss om etter en spiller eller to i det resterende overgangsvinduet, da vi alltid er ute etter å forsterke oss. Men jeg føler vi har et slagkraftig mannskap nå, som skal stå seg godt og prestere bedre enn i fjor, sier Holme og fortsetter:

– Jeg er veldig fornøyd med at vi fikk inn igjen Kristoffer, og at vi også fikk han ned hit. Det gjør mye med samholdet i gruppa å være på en sånn tur, og da er det viktig at vi får alle som skal være med laget med.

Foruten at Skeid selv filmet kampen, blir det ikke produsert bilder av Skeids kamper i Tyrkia, så Holme fleiper litt med at de kanskje kommer til å vise kampen i klubbhuset når laget kommer hjem til Norge. Både av lørdagens oppgjør, og det som kan bli et oppgjør mot Ull/Kisa på onsdag.

– Etter det jeg vet så sliter de med litt skader og noe sånt, så vi får se om det blir kamp eller ikke. I utgangspunktet er det jo litt kjedelig å reise ned hit for å møte Ull/Kisa, men det kan være det blir noe annet. For oss er det ikke det viktigste å få til en ny kamp, da vi i verste fall kan trene om vi ikke får motstander, avslutter Holme på telefon fra Tyrkia.

Kampfakta

Treningskamp, fotball

Skeid – FC Alay Osh 2-0 (1-0)

Tyrkia

Mål: 1-0 Maxwell Effiom i første omgang. 2-0 Daniel Lunde i andre omgang.

Skeid 1. omgang (4-5-1): Lars Kvarekvål – Sulayman Bojang, Hayder Altai (Noah Fjellestad fra 30.), Per-Magnus Steiring, David Hickson – Erik Nordengen, Marcus Melchior (Felix Anthonessen fra 25.), Fredrik Vinje, Bendik Riise, Maxwell Effiom – Johnny Buduson.

Skeid 2. omgang (4-5-1): Mats Trige – Henning Tønsberg Andresen, Fredrik Flo, Anders Johan Johansen, Ousmane Diallo – Andreas Stensrud, Florin Lokaj, Mads Aaserud, Karl Omdahl, Kristoffer Hoven – Daniel Lunde.

