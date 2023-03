Molde-backen peker ut én Skeid-spiller som trussel: – Må passe på ham

Regjerende cup- og seriemester Molde blir en voksen oppgave for Gard Holmes Skeid-mannskap i cupen søndag. I generalprøven mot Kristiansund vant laget fra rosenes by enkelt 4-0.

– Det har vært litt opp og ned i treningskampene, men vi fikk en god generalprøve mot KBK. Den skal vi bygge videre på mot Skeid, sier tidligere Viking-back Haugen til Dagsavisen.

Advarer om Skeids måltyv

Molde kommer ikke til å ta lett på oppgaven som venter, forsikrer han.

– Vi vet hvordan disse kampene er. Det handler om å vinne krigen i starten av matchen, sier Haugen.

Molde-spillerne har ikke sett mye av Skeid på video ennå, men det kommer nærmere kamp.

– Jeg har faktisk aldri spilt mot Skeid selv. Men jeg har sett en del 1.-divisjonsfotball, så jeg har jo fått med meg dem der. Johnny Buduson er jo en spiller man kjenner til. En ringrev. Vi må passe på ham, sier Haugen.

Johnny Buduson (t.v.) og Skeid-trener Gard Holme. (Vidar Ruud)

Tross høye ambisjoner i Eliteserien og i Europa, beretter 29-åringen at den hjemlige cupen også prioriteres høyt av Erling Moes mannskap.

– Vi vant jo cupen sist, og det var en stor opplevelse for alle her. Jeg tror hele gjengen har et stort ønske om å komme seg til Ullevaal igjen, sier Haugen.

Vokter seg for Skeids energi

Han innrømmer at han er spent på forholdene som venter lagene i LSK-hallen.

– Forholdene kan jo påvirke kampen. Når jeg har spilt der tidligere har det blitt ganske tørt på banen etter hvert. Det gjør det litt utfordrende. Vi får se når vi trener der på lørdag. Men vi skal fikse det også, vi, sier Haugen.

Han spår et Skeid-lag som dundrer ut av startblokkene.

– Det er ofte sånn med lag fra 1. divisjon. Det er mye energi, med spillere som vil vise seg fram i starten. Derfor er det viktig at vi er på fra start på søndag. Vi kan ikke havne bakpå, påpeker Haugen.

Moldenserne reiser sørover lørdag. Før den tid trener de som vanlig hjemme i Molde.

– Det er alltid vanskelig å si så mye før første tellende kamp, men folk ser pigge og fine ut. Vi gleder oss til matchen mot Skeid, avslutter Kristoffer Haugen.

