Fagermo om VIFs nye brasse: – Slik har vi klart å hente Vitinho

MARBELLA (Dagsavisen): Dagsavisen har de siste dagene omtalt at Vålerenga har nærmet seg en brasiliansk spiss, og nå er Vitinho bare en medisinsk test unna å være VIF-spiller. Det er i første omgang en låneavtale mellom VIF og den brasilianske storklubben Palmeiras, men Joacim Jonsson, Dag-Eilev Fagermo og co. har sikret seg opsjon på kjøp.

– Det er et navn og en klubb som kler en brasiliansk fotballspiller. Vi har sett det som er å se av ham på video. Det er speider Fredrik Wisur Hansen som har funnet ham i Brasil. Palmeiras er jo Amerikas største klubb. De har utviklet spillere til hele verden. Så dette er veldig spennende, sier VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til Dagsavisen.

Vitinho er 19 år gammel, men fyller 20 neste måned. Angriperen er 181 centimeter på sokkelesten, og hans fulle navn er Vitor Hugo Ferreira Oliveira, ifølge Transfermarkt.

Vitinho kan være på Vålerenga-trening i Marbella allerede torsdag. Utstillingsvinduet VIF kan tilby er en hovedårsak til at 19-åringen har valgt spill på Valle.

Vålerenga-trening torsdag

Vålerenga-treneren røper at 19-åringen håper å være på plass kjapt.

– Jeg regner med at han kommer i kveld (onsdag). Så må han gjennom medisinsk test. Går den bra, blir han Vålerenga-spiller. Vi kan jo håpe han er på feltet i Marbella i morgen, sier Fagermo.

Går alt i boks, peker treneren på viktigheten av å få nyervervelsen til å trives.

– Det er viktig at vi kommer i gang med integreringen umiddelbart, han snakker jo bare portugisisk. Vi har heldigvis David Ribeiro (assistenttrener i VIF, journ.anm.) som prater portugisisk. Filip Thorvaldsen også. Så vi har noe internt. Så må vi sette i gang med engelskkurs med en gang og få integrert ham. For å få ut potensialet av store talenter, må man trives utenfor banen også, poengterer Fagermo.

Fagermo: – Vi vet hva vi må betale

– Hvordan klarer en klubb som Vålerenga å hente et talent fra Palmeiras?

– Det er flere grunner til det. En av grunnene er at norsk fotball er et langt større utstillingsvindu. Svenskene har jo gjort dette i ganske mange år, de har hatt mange brasilianere. Jeg kan nesten ikke huske noen andre enn Alanzinho i Stabæk i Norge. Men norsk fotball har et bra renomme, det har kommet de siste årene. Men Vitinho ser nok på Norge som et springbrett, ikke som en endestasjon, innrømmer Vålerenga-treneren.

Fagermo bekrefter at det er en låneavtale som kan gjøres permanent.

– Det er ikke noe å lure på, det. Det er en opsjon der. Han blir vår spiller hvis vi vil, det er ikke slik at hvis vi vil ha spilleren så kan han eller klubben plutselig gjøre noe annet. Så vi er sikret spilleren hvis han slår til her, men det er et lån i utgangspunktet. Vi vet hva vi må betale, og vi bestemmer om vi vil kjøpe ham eller ikke.

Fagermo har ikke snakket med spilleren selv, den biten har han overlatt til portugisisktalende David Ribeiro.

VIF-assistenten som tolk

– Hvor viktig er din rolle i å få Vitinho inn i gruppen, Ribeiro?

– Jeg tror det blir viktig å ha en person som kan kommunisere med ham, siden han ikke er veldig god i engelsk. I starten er det bra å ha en som kan få ham integrert med lagkameratene, også i treningssammenheng. Fortelle hva treneren ønsker av ham, sier assistenttreneren til Dagsavisen.

VIF-assistent David Ribeiro snakker portugisisk, og vil bli viktig i integreringen av Vålerengas nye spiss, Vitinho. (Pål Karstensen)

Han røper litt av innholdet i det han og 19-åringen har diskutert.

– Jeg har hatt en samtale med ham, og han sier at han ser frem til å komme hit. Det er en stor mulighet for ham å komme til europeisk fotball. Han ønsker å ta neste steg, sier Ribeiro og fortsetter:

– Han er veldig giret og glad for å bli Vålerenga-spiller. Dét er jo en god start, når han er veldig motivert for å flytte fra Brasil til Europa.

– Hva vet du om ham som spiller? Hva kan VIF-fansen forvente?

– En typisk brasiliansk spillertype. Lett på foten, god med ball. Når det gjelder å ta avgjørelser, er det litt «street footballer» i ham. Han kan både spille spiss og på flanken. Vitinho har bra fart og er god i pasningsspillet, sier Ribeiro.

Skal vise seg fram for speiderne

Vålerenga-assistenten gleder seg til å se nykommeren i aksjon, forutsatt at alt går i orden med medisinsk test og de siste detaljene.

– La oss håpe han kan vise fram det vi har sett av ham på video. Vi har hatt folk som har sett ham live også. Jeg håper han kan få vist fram sin kvalitet, sier Ribeiro.

Vålerengas assistenttrener David Ribeiro på treningsfeltet i Marbella onsdag. (Jørn H. Skjærpe)

Han sier Vitinho hadde flere alternativer å velge mellom, og gleder seg derfor stort over at han valgte Vålerenga. Å ha Ribeiro, som kan portugisisk, i trenerteamet har også vært en faktor.

– Det vil hjelpe ham. Og for ham er dette en bra måte å vise seg fram på for europeiske klubber. Vi har alltid speidere fra store klubber som kommer for å se på spillerne våre. Det var nok en av hovedårsakene til at han valgte oss over lag fra for eksempel Brasil eller andre land i Sør-Amerika, mener VIF-assistenten.

