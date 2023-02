Hjelper VIF-spillerne å vinne kampen i eget hode: – 70 prosent av all prestasjon er mental

MARBELLA (Dagsavisen): I sommer kunngjorde VIF at Gamlesanne (26) var hentet inn som mentaltrener. Sarpingen har selv en stor del av æren for at hun ble tatt inn i varmen på Valle.

– Jeg sendte faktisk melding til trener Dag-Eilev Fagermo, og spurte «Dere har vel ikke mentaltrener?» Så ga jeg meg ikke, selv om det tok litt tid å få svar innimellom. Jeg var veldig giret på å jobbe i Vålerenga. Da tenkte jeg at det bare var å sende melding og spørre, og til slutt fikk jeg ja, sier en smilende Gamlesanne til Dagsavisen.

Se vårt intervju med mentaltreneren i vinduet under. Der røper hun også hvorfor hun flyr en drone over treningsfeltet i Marbella.

Fra teaterscenen til fotballscenen

Hun har bachelorgrad i psykologi, og er snart ferdig med en mastergrad i coaching og relasjonsledelse. Gamlesanne, som har jobbet med prestasjonspsykologi siden 2017, har dog ikke bakgrunn fra fotballen.

– Jeg har ikke vokst opp med fotball i det hele tatt. Min bakgrunn er fra sang og teater. Jeg har stått mye på scenen opp gjennom. Men jeg måtte gi meg fordi jeg ikke håndterte nervene selv, sier hun humrende.

– Og da fant jeg ut at jeg måtte bruke den erfaringen til noe positivt!

Ann-Helen Gamlesanne er mental trener i Vålerenga. Her på treningsfeltet i Marbella i helgen. (Jørn H. Skjærpe)

VIF-reisen så langt har vært veldig bra, skal man tro mentaltreneren.

– Det har vært enkelt å komme inn i miljøet her, for det er en fantastisk fin gruppe. Både spillergruppa og trenerteamet har tatt meg veldig godt imot. Nå er det sesongoppkjøring, og da får jeg være med på å skape grunnlaget på det mentale fra starten av. Det er en litt annen måte å jobbe på enn da jeg kom inn i fjor sommer, men likevel veldig gøy.

Analyserer Vålerenga-spillernes motivasjon

– Hvor viktig er det å bruke mentaltrener i den moderne fotballen?

– Jeg mener 70 prosent av all prestasjon er mental. Det er tankene våre, følelsene våre og oppfatningene våre som styrer våre handlinger. Det å da ha teknikkene til å holde hodet kaldt, og til å holde fokus for å få med seg det som skjer rundt deg, er helt avgjørende for å prestere godt over tid, forklarer Gamlesanne.

Ann-Helen Gamlesanne styrer dronen som filmer øktene på VIFs treningsfelt i Spania. (Jørn H. Skjærpe)

– Hvilke teknikker bruker du med spillerne?

– Jeg tenker det handler om å bli godt kjent. Man må bruke god tid i starten, og det gjorde jeg vel også de første månedene. Som mentaltrener må du forstå hva det er som motiverer dem, trigger dem og hva som kan sette en stopper for riktig type fokus.

Gamlesanne understreker at spillerne ikke tvinges til å ha samtaler.

– Det er helt frivillig. Den som vil, og som har lyst til å snakke, gjør det.

VIF-trenerens ros

Hovedtrener Dag-Eilev Fagermo er full av lovord om jobben Gamlesanne gjør i VIF.

– Jeg er veldig fornøyd med Ann-Helen. Hun er veldig seriøs og smart. Hun har vært flink til å komme inn i gruppa uten å ta «feil» plass. Nå har spillerne også blitt godt kjent med henne. Det tar gjerne litt tid å bli kjent med en person du kanskje skal åpne deg for. Så for Ann-Helens del er det en fordel at spillerne nå kjenner henne godt, sier Fagermo til Dagsavisen.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo på treningsfeltet i Marbella mandag. (Jørn H. Skjærpe)

– Hvor viktig er det å ha en mentaltrener?

– Jeg vet ikke om jeg er rett person til å svare på det, for jeg har aldri hatt det før. Men jeg hadde lyst til å ha det nå, spesielt siden vi har så mange unge spillere i Vålerenga. Vi har vel femten spillere som er under 21 år. En mentaltrener jobber mye med fokus, mestring og stress. Det er en viktig type kompetanse å ha i en gruppe som denne, så det er jeg veldig glad for at vi har nå, svarer Vålerenga-treneren.

