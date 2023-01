VIFs speídersjef: - Dette er vår beste signering

Fredrik Wisur Hansen (26) har en jobb det ikke finnes noen konkret utdannelse til. Men han må være flink til å sortere ut hva som er viktig å se etter i en fotballkamp.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Hvis han skal spane etter spesielle spillertyper Vålerenga trenger, må han studere detaljene til enkeltspillere og hvordan de ter seg på banen.

Rett fra Brasil

– Alle jakter målscorere. Men en 15-åring som banker inn mål i sin aldersklasse kan ha mangler som trekker han ned, sier Wisur Hansen, som er gjest i denne ukas podkast Trikkeligaen. Han kommer til Oslo sentrum etter å ha fulgt en ungdomsturnering i Sao Paolo i Brasil. Men han hadde ikke med seg en brasilianer til Valle.

– Nei, men man får kontakter og utvider nettverket. Det er mange som kartlegger spillere i Brasil, sier han.

Siste VIF-spiller inn er som kjent Mohamed Ofkir. En liten kuriositet for Fredrik, som ikke hadde mye med denne overgangen å gjøre, men kjenner spilleren i detalj ettersom han anbefalte ham for Sarpsborg 08 for noen år siden.

– Han kommer fra 95-årgangen til Rommen som hadde mange klassespillere, sier han.

Og dermed glir han rett inn i den planen Vålerenga har om å skaffe seg de beste Oslo-spillerne. Mohamed er en av dem.

Trikkeligaen er en podkast fra Dagsavisen om oslofotball. Den kan høres på Apple Podcasts her, på Spotify her, eller der du vanligvis finner podkaster. I tillegg kan du høre den i spilleren under:

Anbefaler, andre avgjør

Men hvordan jobber en speider? Er han å anse som en agent? Hva slags påvirkning har han på beslutningene som tas i klubben?

Wisur Hansen er speider. Sportssjefen heter Joacim Jonsson og hovedtrener heter Dag-Eilev Fagermo. Sistnevnte har siste ord.

Jonsson spaner etter spillere til A-laget, speideren skal primært sørge for påfyllet under, at Vålerenga har oversikt og kan tilby noe til de største talentene som gjerne kan få prøve seg på rekruttlaget.

[ Osame Sahraoui om sin egen prislapp ]

De smarte signeringene

Han får definert fra den sportslige ledelsen hva han skal se etter. Nå er det eksempelvis nok flankespillere i troppen.

– Hva er den beste signeringen Vålerenga har gjort i din tid i klubben?

Han må ha litt betenkningstid på spørsmålet. Han synes det var smart å finne Henrik Bjørdal. En svært viktig bidragsyter.

– Nei, det må være Jacob Dicko Eng fra Lyn. Han har tatt store steg og hadde jo egentlig sitt gjennombrudd på A-laget i fjor, sier han.

Jacob Dicko Eng t.v. og Vetle Dragsnes under kampenmellom Vålerenga og Lillestrøm på Intility arena i fjor. (Annika Byrde/NTB)

Akkurat nå går ryktene rundt Osame Sahraoui og muligheten for at han kan selges når som helst.

Det har Fredrik egentlig ikke noe med. Han skal i så fall finne mulige erstattere.

[ Wisur Hansen om VIFs siste signering ]

Landets beste ungdommer

I forrige uke var han i Sao Paolo. Neste uke blir det Østfoldhallen.

77 av Norges beste 15- og 16-åringen samles til en intern turnering. De representerer klubber fra hele Europa. Tre Oslo-klubber har spillere der: Vålerenga (5), Skeid (3) og KFUM Oslo (1).

– Ja, der må jeg være. Men dette er jo definerte talenter allerede. Det er fortsatt mulig å oppdage noen ganske tilfeldig i Oslo-fotballen, sier han.

Ettersom han har jobbet tre år for Sarpsborg 08, vært nordisk speider for Atalanta i serie A og har jobbet for FC København har han åpenbart et trent øye.

[ Slik kom Mohamed Ofkir til Vålerenga ]

– Hvordan blir man fotballspeider?

– Ja, si det! Jeg begynte som frivillig ved bare å levere rapporter til Sarpsborg 08 om spillere jeg hadde sett. Så begynte vi å sette det mer i system, forteller han.

– Hvis det er hobbyspeidere der ute som opererer på samme vis, kan de bare kontakte deg?

– Ja, gjerne! For da har de gjerne et blikk.

Om dette blikket og mer om hverdagen i VIF og alle innsendte spørsmål han fikk, kan du høre i denne ukas podkast.

[ Her er alle treningskampene for Oslo-lagene ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen