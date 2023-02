Malmö-kapteinen om Vålerenga: – Litt «unfair» å vurdere dem

MARBELLA (Dagsavisen): Den erfarne dansken sørget like godt for hat trick da VIF ble senket med 3-0 i treningskampen i Spania fredag ettermiddag.

– Jeg har ikke spilt mot Vålerenga på lang tid. Så det er vel litt «unfair» å vurdere dem på bakgrunn av i dag, innleder Christiansen overfor Dagsavisen, og viser til at han naturlig nok ikke har sett nok av VIF til å gi en grundig vurdering.

– Men spesielt første omgang, så … Jeg vet ikke om Vålerenga presser lavt generelt, om dét er deres måte å spille på? Men det virket som om vi fikk mye plass, kommenterer han.

Les alt om Vålerenga i Marbella her!

Dansken er fornøyd med at MFF fikk et tidlig overtak. Christiansens 1-0-mål kom allerede etter tre minutter.

– Så var Vålerenga dyktige i omstillingsfasen, og de skapte litt problemer for oss utover. Men generelt mener jeg vi kontrollerte denne matchen, og kampbildet ble på våre premisser. Vi var bra i press-spillet vårt, og fikk jo i tillegg gjort mål etter presspill. Det var mye positivt i dag. Men det er et fint Vålerenga-lag, dette, sier Christiansen.

[ Vålerenga-kapteinen etter Malmö-tapet: – Kan ikke gjøre samme feil gang på gang (+) ]

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo på sidelinjen i kampen mot Malmö FF i Marbella. Til høyre ses Malmö FFs Anders Christiansen. (Jørn H. Skjærpe)

Selv føler 32-åringen at han slo litt tilbake mot kritikerne med sin innsats mot Dag-Eilev Fagermo sitt VIF-mannskap. Det ble kun to seriemål i Allsvenskan i fjor, men tre på rappen mot VIF gjør godt for selvtilliten.

– Tre mål er bra. Men det er viktigere for omverden, tror jeg. Fordi jeg ikke scoret så mye forrige sesong, var jeg plutselig den verste spilleren der ute. I hvert fall ifølge noen eksperter, sier Malmö-kapteinen.

[ Eksperten tviler på VIF-suksess: – De har mistet brikker det kan bli umulig å erstatte (+) ]

[ Pål Karstensen kommenterer: Dette lærte vi etter VIFs tap for Malmö (som vi egentlig alt visste) (+) ]

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

[ Bekymret Fagermo om Vålerenga: – Vi er ikke styrket (+) ]

Trikkeligaen er en podkast fra Dagsavisen om oslofotball. Den kan høres på Apple Podcasts her, på Spotify her, eller der du vanligvis finner podkaster. I tillegg kan du høre den i spilleren under: