VAR ødela scoringen for VIF-spiller på Skeid-test

SARPSBORG STADION (Dagsavisen): Skeid var vertskap i denne treningskampen som var en del av VAR-testingen toppfotballen gjennomfører på Sarpsborg stadion.

Og det fikk konsekvenser for det som så ut til å bli Skeids andre målscorer. Andreas Stensrud har spilt mye på Vålerengas 2. lag, men nå har han vært med Skeid en uke.

Få minutter før slutt kom han fri inne i Moss-feltet og banket ballen i mål.

Historisk scoring?

Men den måtte VAR-sjekkes og etter at VAR-senteret på Holbergs plass hadde kontrollert, måtte dommer Henriette Holm Nervik annullere for offside.

Med to centimeters margin, var beskjeden Skeid-benken fikk. Da scoringen satt var det ingen på banen som tenkte på offside.

– Ja, den var sur. Endelig får jeg satt en scoring som så helt grei ut, og så skal VAR ta den, sier en lettere frustrert Andreas Stensrud til Dagsavisen.

– Jeg har ikke oversikt, men kanskje det ble den første VAR-annulleringen i Norge. I så fall historisk, sier Skeid-trener Gard Holme.

Men i det store bildet spilte det jo ingen rolle. Dette var en treningskamp som Skeid vant. Men på overtid fikk også Moss annullert en scoring for offside. Uten at det trengtes VAR til å se den.

Erik Nordengen jager ballen på Sarpsborg stadion. (Reidar Sollie)

Avklares raskt

For Andreas Stensrud er det et større spenningsmoment om han skal fortsette og trene med Skeid.

– Jeg ønsker jo det. Men nå skal jeg ta en prat med trenerne og oppsummere, sier Stensrud.

– Det stemmer. Andreas er en spiller jeg kjenner godt. Vi ønsker mer offensiv kraft, så får vi se hva vi lander på. Det blir jo en dialog med Vålerenga også, sier han.

Skeid vant fullt fortjent i en kamp der laget skapte fire store sjanser, i så måte stor framgang sammenlignet med 0-3 tapet for Raufoss for en uke siden.

Nyopprykkede Moss var best de første ti minuttene, de hadde også en scoring inne, men den ble korrekt annullert for angrep på keeper Lars Martin Kvarekvål.

Amin Askar er hentet inn som lagets mulig største profil i Thomas Myhres mannskap, som skal møte Skeid to ganger til i OBOS-ligaen i år.

Matchvinner med perle

En som ikke er på prøvespill, men permanent tilbake fra Ull/Kisa er arbeidsjernet Henning Tønsberg Andresen. Og han ble matchvinner med sin flotte scoring tidlig etter pause.

Han dro seg innover langs 16-meteren og skrudde ballen opp i venstre vinkel for Mosse-keeper Mathias Eriksen Ranmark, for øvrig barnebarnet til tidligere VIF- og Skeid-trener Leif Eriksen. Han har tidligere spilt for Oppsal.

Andresen var nær på å gjenta det samme noen minutter etterpå, men da ble skuddet blokkert.

- Vi vet jo hva vi får med Henning. Masse energi, sier Gard Holme.

Trenerne Thomas Myhre (Moss t.v.) og Gard Holme (Skeid) møtes igjen i OBOS-ligaen i sommer. (Reidar Sollie)

Etter pause fikk vi også se Skeids innleide keeper fra Tromsø, Mats Trige. Den storvokste keeperen leverte også en matchvinner-redning. Men han er annenkeeper bak Kvarekvål.

Skeid prøvde ogsåen nigeriansk midtstopper som sist spilte i Latvia og Fredrik Vinje fra StjørdalsBlink som blant annet skapte en av Skeids største muligheter etter et hjørnespark.

Klubben er fortsatt i prøve- og feilefasen og har ikke konkludert ennå på hvem man vil beholde av prøvespillerne.

FAKTA

Treningskamp menn lørdag:

Skeid – Moss 1–0 (0–0)

Sarpsborg stadion: Ca. 50 tilskuere (i fem minusgrader)

Mål: 1–0 Henning Tønsberg Andresen (51)

Dommer: Henriette Holm Nervik, Trygg/Lade

Skeids lag 1. omgang: Lars Martin Kvarekvål – Ousmane Diallo Toure, Anders Johansen, Fredrik Flo – Erik Nordengen, Henning Tønsberg Andresen, Bendik Rise, David Hickson – Maxwell Effiom, Johnny Buduson, Fredrik Vinje.

Disse kom inn etter pause: Mats Trige (keeper), Morten Renå Olsen, Ulrik Ness, Andreas Stensrud (prøvespiller), Kasper Ofstad, Florind Lokaj, Mads Aaserud, Karl Aspevoll, Omdahl, pluss noen prøvespillere til vi ikke fikk fullstendige navn på (!)