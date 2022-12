Dette er årets trener, årets spillere og årets lag i Oslofotballen

Nok en sesong er over, og i den nyeste episoden av Dagsavisens podcast «Trikkeligaen» om Oslo-fotballen kårer vi både årets trener, årets spillere på hvert av våre lag, årets lag og en hel rekke andre kåringer som vi ønsket å hedre våre lag og spillere med.

Til slutt endte det opp med 11 individuelle kåringer, i tillegg til årets lag og årets spillere i hver av våre 14 lag. Først ut av kåringene er årets trener, og der falt juryen bestående av programleder Aslak Borgersrud, sportsleder Reidar Sollie, samt sportsjournalistene Pål Karstensen og Haakon Thon ned på Lyns nå avgåtte dametrener Tom Stenvoll.

Lyn-damene mistet igjen flere av sine beste spillere foran årets sesong, men inn mot sesongen og i de første kampene hadde laget heller ikke en bane å spille på. Dermed startet sesongen på Grorud Arctic Match, men til tross for alle startproblemene bygde Stenvoll opp et strålende Lyn-lag med unge spillere fra egen stall som leverte over all forventning. Nære på å ta seg inn i topp 4-sluttspillet, og vant nedrykkssluttspillet overlegent.

[ Gir seg etter Lyns beste sesong noensinne: – Vil ha mer tid med familien ]

Sympati for Frigg, Grei og Grorud

Av samme årsak fikk Lyn damer også prisen for mest overraskende opptur. I motsatt ende av skalaen, fikk Oppsal prisen for mest overraskende nedtur da Dagsavisen og flere med oss hadde Oppsal trygt plassert i toppen av tabellen før sesongen. Det endte med en sesong der Oppsal kjempet med ryggen mot veggen hele veien, og måtte kjempe for å berge plassen. Også Frigg og Grorud var med i kampen om prisen, men Oppsals både svake spill og resultat, gjorde at de vant den kategorien.

Frigg og Grorud utkjempet også en kamp om våre øyne gråter for-prisen, selv om ingen av dem vant den heller. Friggs ganske klare nedrykk, til tross for at de spillemessig var fullt på høyde og skapte flest sjanser i svært mange kamper, sanket masse sympati hos juryen, men Greis spillerflukt der fem av laget spillere forlot en klubb på desperat poengjakt i kampen for å unngå nedrykk gjorde at Grei tok hjem den prisen.

Årets kjedeligste prestasjon ble også kåret, og den gikk til Kjelsås. Også det i konkurranse med Grorud, som heller ikke her gikk seirende ut. Litt som i sesongen for øvrig, da nedrykket ble ganske tidlig klart for Groruds del. Det ble også tidlig klart at Kjelsås hadde ganske lite å spille om, da laget var langt unna både opp- og nedrykksmuligheter. Selv om Eivind Kampens menn med en langt mer dynamisk ungdomsrekke har spilt kjekkere fotball enn på mange år, fikk Kjelsås altså prisen for årets kjedeligste.

[ Oslolagene lader opp til 2023: – Hadde Grorud og Lyn på ønskelista ]

Årets mest underholdende

I motsatt ende av den skalaen, ble også årets mest underholdende kamp kåret. Paradoksalt nok var årets mest kjedelige lag med også i den kåringen, der cupkampen mellom Kjelsås og Skeid på Grefsen stadion gikk av med seieren. Kampen var i en periode der Skeid slet tungt, og lenge lå under 3–1 for et Kjelsås-lag som så ut som de hadde full kontroll, men som på samme måte som Frankrike i årets VM-finale plutselig kom tilbake med to kjappe mål på kort tid. Også på Grefsen endte det med straffekonk, som Skeid gikk seirende ut av.

Skeids påfølgende kamp hjemme mot Grorud var en god kandidat, da Grorud leverte en meget god første omgang og hadde full kontroll før Skeid snudde kampen og vant på overtid. En høydramatisk kamp med stor betydning for begge lags sesonger, slik det også var i serieåpningen mellom KFUM Oslo og Grorud. Der så gjestene ut til å ta sin første seier på første forsøk, men en utligning sju minutter på overtid etter en rødt kort-situasjon og masse sjanser, sørget for poengdeling og 2–2. Det skulle så gå 22 runder og fem måneder til før Grorud fikk sin første seier.

Skeid dro også hjem seieren i kategorien årets bane og årets tommel opp. Også i år har det vært mer enn nok skriverier om Nordre Åsen, som igjen kom i fokus for elendige forhold før underlaget ble skiftet ut med kork som ga kaos. På slutten av året sikret et flertall i bystyret at det blir gummi neste år, stikk i strid med kommunens forbud mot gummigranulat. Årets tommel opp-prisen går også til Skeid på grunn av kampprogrammene klubben har laget i forbindelse med kampene de har spilt på banen.

[ Slik vurderer vi Vålerengas spillere etter endt 2022-sesong ]

[ Forventer bud: – Tiden for å hente talenter fra Skeid på billigsalg er forbi ]

For flere kåringer, og begrunnelser for årets spillere og årets lag, hør den nyeste episoden av Trikkeligaen.

Årets kåringer:

Årets trener: Tom Stenvoll

Årets mest underholdende kamp: Kjelsås – Skeid 3–3 (6-7 e. str.)

Mest oppsiktsvekkende opptur: Lyn damer

Mest oppsiktsvekkende nedtur: Oppsal

Årets bane: Nordre Åsen

Årets mest forventede prestasjon: Lyn herrer

Årets kjedeligste prestasjon: Kjelsås

Våre øyne gråter for: Grei

Årets mest overraskende overgang: Kirvil Odden Sundsfjord (Fra Lyn til Sampdoria)

Årets Tommel Opp: Skeid

Mest populære gjest: Gjermund Østby

Årets spillere:

Vålerenga herrer: Magnus Sjøeng

Vålerenga damer: Janni Thomsen

Lyn damer: Kamilla Melgård

KFUM Oslo: Robin Rasch

Grorud: Simen Lillevik

Skeid: Marcus Melchior

Kjelsås: Ole Erik Midtskogen

Ullern: Jens Bonde Aslaksrud

Frigg: Ulrik Ferrer

Lyn herrer: David Tavakoli

Nordstrand: Oliver Midtgård

Lokomotiv Oslo: Mads Bådsvik

Grei: Christiaan Wielens

Ready: Thomas Knutsen

Årets lag:

Magnus Sjøeng (VIF)

Fredrik Kristensen Dahl (Kåffa), William Sell (Lyn), Kamilla Melgård (Lyn)

Jakob Napoleon Romsaas (Skeid), Petter Strand (VIF), Robin Rasch (Kåffa), Marcus Melchior (Skeid), Janni Thomsen (VIF)

David Tavakoli (Lyn), Ole Erik Midtskogen (Kjelsås)

Benk: Simen Lillevik (Grorud), Jonatan Tollås Nation (VIF), Lars Brotangen (Kjelsås), Henrik Elvevold (Lyn), Amor Layouni (VIF), Elise Thorsnes (VIF damer), Oliver Midtgård (Nordstrand)

Trener: Jørgen Isnes

---