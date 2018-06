Oslo

Storgata og Thorvald Meyers gate er to av Oslos viktigste strøksgater – og blant de mest nedslitte. Nå skal begge gis et gis et betydelig løft, melder Bymiljøetaten. Og prisen: Én milliard kroner.

Flere års arbeid

Arbeidene vil starte i Storgata mot slutten av året. Oppgraderingen av Thorvald Meyers gate skal være ferdig i 2020, Storgata i løpet av 2021.

– Dette er en gledens dag for Oslo og for oss som har arbeidet med disse prosjektene i flere år, sier avdelingsdirektør i Bymiljøetaten, Torunn Carlsson.

– Spørsmålet er hvem de ruster opp disse gatene for, om det er fotgjengere, syklister eller de som skal oppholde seg der. Eller om det er trikken. Det avgjør om de kan forsvare pengebruken, sier professor Einar Lillebye ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Lillebye er ekspert på byrom og bygater.

Området ved Paulus kirke får storgatesteindekke i trikkesporene og fortauene langs bygårdene blir bredere.

Parkeringsplassene langs Birkelunden blir erstattet med møbleringssoner. Illustrasjon: Bymiljøetaten

Se til London!

Professoren mener Oslo skulle se mer til London, der det er tverrpolitisk enighet om mindre biltrafikk i bysentrum, og hvor hovedfokuset hele veien er hvilken helsegevinst gateutbedringstiltakene kan gi.

– I Oslo bærer det mer preg av at tiltakene skal score politiske poenger.

Det er uforutsigbart.

– Det blir spennende å skje hva som skjer etter neste valg.