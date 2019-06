Skarpe reaksjoner på Ullevål-nedleggelse: – Kampen er ikke over

Av Marius Helge Larsen

– Denne kampen er på ingen måte over. På Stortinget er det stor uro over de økonomiske konsekvensene av disse planene, sier Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til NTB.

Selv om styret i sykehusforetaket torsdag vedtok å gå videre med nedleggelsen, og i stedet bygge nye sykehus på Aker og Gaustad, er det til sjuende og sist Stortinget som må bevilge pengene til høsten.

– Jeg tror ikke de folkevalgte vil gå videre med et prosjekt til 50 milliarder kroner, når de ansatte ved samtlige Oslo-sykehus samlet protesterer mot denne helsepolitiske galskapen, sier Moxnes.

I sakspapirene til torsdagens styremøte i Helse sør-øst, er det beskrevet et økonomisk styringsmål for planene på 32,6 milliarder kroner. Moxnes' bygger sitt regnestykke på et anslag for økonomisk risiko på rundt 50 milliarder kroner.

Venstre-motstand

Flere av regjeringspartienes lokalpartier i Oslo har uttrykt seg kritisk til nedleggelsen av Ullevål, men foreløpig har det ikke vært flertall på Stortinget for å stanse planene.

– Det er synd at helseforetaket ikke har villet gjennomføre en grundig utredning av mulighetene for å modernisere den eksisterende sykehusbebyggelsen på Ullevål. Jeg mener Stortinget ikke kan godkjenne en fremtidig lånesøknad på dette grunnlaget, sier Venstres førstekandidat i Oslo Hallstein Bjercke.

Nedleggelsen av Ullevål ble for første gang vedtatt i 2016, men har vært gjenstand for en rekke nye utredninger og diskusjoner siden den gang.

Kommentar: «Det brenner under føttene på OUS-direktøren. Opprøret blant de sykehusansatte kan ikke overhøres»

SV: – Hårreisende

I forkant av torsdagens styremøte fikk Helse sør-øst utarbeidet en rapport hvor man «belyste» alternativet med å beholde sykehuset på Ullevål, men denne har fått kritikk for å være mangelfull.

– Det er hårreisende at denne viktige avgjørelsen fattes i et lukket styrerom uten en skikkelig utredning, sier helsepolitisk talsperson Sheida Sangtarash i SV.

Hun mener politikerne må gripe inn og ta styringen av sykehusene i egne hender.

– Dette er en skrekkelig dyr beslutning som også handler om liv og helse. Slike avgjørelser må fattes i politiske fora. Derfor er SV mot hele helseforetaksmodellen, sier Santarash.

