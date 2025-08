Norsk spiller trodde han var solgt – møtte opp til falsk medisinsk test

I enkelte tilfeller gikk det så langt at de svenske klubbene aksepterte budene og trodde de hadde solgt spillerne, skriver den svenske kanalen.

Blant de som skal ha falt for bedrageriet er IFK Göteborg med Anders Trondsen.

Klubben trodde de var i ferd med å selge nordmannen til Eintracht Braunschweig. Det gikk så langt at spilleren dro til det han trodde var en medisinsk sjekk – men da han ankom, var det ingen der, skriver Fotbollskanalen.

Örebro, Häcken, IFK Norrköping, AIK, Sirius og Helsingborg er andre klubber som har også blitt forsøkt svindlet.

Sportssjefen i Svensk Elitfotboll, Svante Samuelsson, forklarer fremgangsmåten.

– Når budet er lagt og akseptert, tror klubben at alt nærmer seg en avtale. Så sier personen at han trenger en sum overført for å dekke spillerens medisinske sjekk. Si at budet er på fem millioner. Klubben har sagt ja, og da ber han kanskje om 80.000 kroner først – som senere skal legges til overgangssummen.

Bedrageren fremstår i begynnelsen som troverdig, med profesjonelt utformede bud og offisielle klubbstempler. På WhatsApp bruker han et telefonnummer med bilde og navn til den ekte sportssjefen han utgir seg for å være.

– Det har ført til at jeg har informert alle våre foreninger om å være forsiktige og oppmerksomme, sier Samuelsson.

(NTB)