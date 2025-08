Når skal Vesten sette ned foten mot Israels angrep?

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Frederik Neess, samfunnsdebattant. Privat

Israel har startet en ny voldsom offensiv mot Gaza – en offensiv som har pågått daglig med massive angrep mot sivile områder. FN bekreftet at 1.054 palestinere var drept mens de forsøkte å skaffe mat, mange av dem kvinner og barn. Ifølge FNs menneskerettighetskontor er flere av disse angrepene dokumentert nær hjelpekonvoier og nødhjelpssoner. Bombingen fortsetter samtidig som befolkningen sulter. Israel har slått til mot markedsplasser, køer for matutdeling og bolighus. De fleste ofrene hadde ikke våpen – de bar på vannkanner og tomme poser.

Det finnes ikke lenger noen logisk forklaring på dette. Ingen militærstrategi som rettferdiggjør det. Ingen rettsstat som ville tillatt det. Og likevel skjer det. Igjen og igjen.

Verdenssamfunnet har ikke stanset Israel. FN er blitt redusert til en observatør med papirer og paragrafer. Nato har mer enn nok med å fremstå samlet i møte med Russland, men mister samtidig fullstendig troverdighet når de ignorerer en humanitær katastrofe i Gaza. Mark Rutte, Natos nye generalsekretær, har uttalt at det er avgjørende å dempe spenningene etter Israels tidligere angrep på Iran – men hva med barna i Gaza? Hva med angrepene som nå skjer daglig, og som dokumenteres i sanntid for hele verden?

Det handler ikke om diplomati – det handler om maktbalanse og lojalitet. USA beskytter Israel politisk, økonomisk og militært. Det vet både Nato og Norge. Derfor tier vi. Ikke fordi vi er enige, men fordi vi vet hva det kan koste å si imot. Å miste amerikansk støtte. Å havne utenfor det geopolitiske varmeskjoldet. Prisen for å protestere er høy – og den tause tilpasningen er blitt vår tryggeste strategi.

Vi er blitt vant til overgrepene. Vi kaller det krig.

Og hva med Norge? Espen Barth Eide sier det riktige: At situasjonen er «verre enn helvete på jord», at det foregår en tvungen sulting av det palestinske folket, og at de bryter folkeretten. Men norske myndigheter vegrer seg for å sette handling bak ordene. Vi klamrer oss til det transatlantiske samarbeidet, også når det betyr å se en annen vei mens sivile dør.

Kanskje er det derfor Norge heller gir millioner i humanitær hjelp til Gaza enn å reise seg politisk. Det er enklere å vise empati med penger enn med holdning. Men det hjelper ikke å donere mat når leveransene aldri når fram – fordi veiene er bombet, ambulanser er måltavler, og sult er blitt et strategisk pressmiddel.

Vi er blitt vant til overgrepene. Vi kaller det krig. Vi sier det er komplekst. Men det er ikke komplekst når sultne barn drepes mens de venter i matkø. Det er feighet å kalle det noe annet.

Hvis noen andre enn Israel hadde gjort dette, ville reaksjonene kanskje vært helt annerledes. Men denne konflikten styres ikke bare av fakta. Den styres av historikk, allianser og et farlig hierarki der noen liv betyr mindre enn andre.

Når tør verden endelig å si «stopp»?

Når slutter dette? Når er det nok? Er det når tallet har passert 65.000 drepte, når det totale dødstallet siden 7. oktober 2023 nå er over 60.000? Eller vil vi fortsatt bruke ord som «bekymringsfull utvikling» og «komplisert situasjon» mens barn dør med åpne øyne?

Vi nærmer oss et punkt hvor Vesten ikke bare mister moralsk autoritet – men også respekt. For hvordan kan noen lytte til våre verdier når vi tydelig viser at de bare gjelder for utvalgte?

Det finnes ikke noe demokratisk verdigrunnlag som kan rettferdiggjøre dette. Og det finnes ingen vei tilbake når hele folkegrupper opplever at deres liv, deres barn og deres rop om hjelp bare registreres som tall i nyhetsspaltene – før de forsvinner.

Når skal Israel stoppe sine angrep? Eller kanskje spørsmålet bør være: Når tør verden endelig å si «stopp»?