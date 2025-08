Stein Torleif Bjella runder av Notodden Bluesfestival med gratis storkonsert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Dialekta fra hjembygda er like mye en del av scenepersonligheten til spelemannen Stein Torleif Bjella som gitaren han holder i hendene.

– E kjenne e er spent på Notodden Bluesfestival og ko publikum forventa, og sjølvsagt om me klara å levere. Håper jo folk er klare for ein halling, ikkji berre for folk fra nærområde. Det skal uansett bli moro. E gleda meg stort, smiler Bjella, som med bandet sitt avslutter årets bluesfestival på Notodden.