Tanntråd testet som alternativ vaksinasjonsmetode til sprøyter

Sprøyteskrekk – frykt for nåler – er en vanlig grunn til at mange lar være å vaksinere seg. I en konseptstudie har forskere fra Texas Tech University testet om bruk av tanntråd kan være et alternativ.

Annenhver uke brukte forskerne tanntråd, innsatt med influensavaksine. De gned mellom de to fortennene i underkjeven og ned til tannkjøttet på 50 mus, noe forskerne innrømmer var temmelig utfordrende.

Fire uker etter den siste vaksinedosen ble gitt med tanntråd, ble musene eksponert for en dødelig dose influensavirus. Musene i referansegruppa døde. Alle musene som hadde fått vaksine-tanntråden overlevde. Tester påviste antistoffer mot influensa i de vaksinerte musenes avføring, spytt og beinmarg.

Studien er publisert i tidsskriftet Nature Biomedical Engineering , der forskerne slår fast at dette viser at tanntrådbasert vaksinasjon er mulig.

Mange fordeler

Vaksinasjon er en enkel og effektiv måte å aktivisere immunsystemet vårt på og forebygge at vi får smittsomme virussykdommer. Men injeksjon av vaksiner krever utstyr og kvalifisert personale. Ikke minst trengs nedkjølingsmuligheter for de flytende vaksinedosene, både ved transport og oppbevaring. Væskebaserte vaksiner har ofte begrenset holdbarhet og kan ikke fryses. Vaksinasjonsprosessen koster per i dag tid og penger.

– Tanntrådbaserte vaksiner vil ikke kreve spesiell transport og oppbevaring i kalde temperaturer. De kan enkelt leveres per post, noe som ville være nyttig for rask massevaksinasjon under pandemier, påpeker forskerne.

De mener imidlertid at kanskje den største fordelen ligger i at tanntrådvaksiner kan gjøre at langt flere vaksinerer seg. Sprøyteskrekk er et utbredt problem og årsak til at mange ikke blir vaksinert per i dag.

13 prosent redd for sprøyter

En undersøkelse Norstat gjorde for NITO sommeren 2023 viser at 13 prosent av de spurte oppga å ha sprøyteskrekk. Hele 27 prosent av unge mellom 15 og 30 år unnlot å oppsøke helsehjelp på grunn av angst for nålestikk. 16 prosent av de unge hadde også latt være å bli vaksinert.

– Det er godt kjent at mange ikke tar vaksiner på grunn av sprøyteskrekk. Da er det viktig med alternativer, men også veldig viktig at det gjøres skikkelig forskning på disse, sier seksjonsleder og bioingeniør Hilde Hegseth ved St. Olav hospital i Trondheim til NTB.

Fire uker etter at mus ble vaksinert med tanntråd, ble de og et referanseutvalg eksponert for en dødelig dose influensavirus. Bare musene som hadde fått vaksine-tanntråden, overlevde. Illustrasjonsfoto: Robert F. Bukaty / AP / NTB NTB

Lege Steinar Madsen har jobbet med vaksiner i 25 år, blant annet som fagdirektør i Legemiddelverket. Han forteller at det har vært testet ut utallige alternative måter å sette vaksiner på, med variabel suksess. Høytrykkssprøyte mot huden fungerte ikke så bra. Vaksinedoser spylt under tunga eller mellom gomme og kinn ga ikke bra nok opptak. Vaksinering via nesespray har fungert til en viss grad, for eksempel til influensavaksine.

Pandemi-effekten

Generelt er Madsen svært fornøyd med at utviklingen av vaksiner har skutt i været etter pandemien i 2020–2021.

– Det er veldig flott å se at det har blitt toppvitenskap de siste årene. Det var et gjennombrudd at man under covid-19 klarte å utvikle en så god vaksine på bare ett år. Det har aldri tidligere skjedd, men viste at det var mulig, sier han.

– Det å kunne lage vaksiner du kan gi på en enkel måte, distribuert til store grupper mennesker på kort tid, det er enormt viktig. Det kan bli avgjørende når den neste pandemien kommer, og den kommer, det kan du være helt sikker på, sier Madsen.

En av grunnene til at forskerne tester ut vaksinasjon gjennom munn og nese, er at det er nettopp der mange smittsomme virus finner veien inn i kroppen.

Forskning på tidlig stadium

President i Tannlegeforeningen, Heming Olsen-Bergem, er spesialist i oral kirurgi og oral medisin. Han skriver i en epost at slimhinnene i munnen, særlig i tannkjøttet rundt tennene, er en viktig del av hvordan vi aktiverer og bygger opp immunforsvar i barndommen. For eksempel skjer dette når barn spiser sand og snø og putter ting i munnen.

Å vaksinere uten bruk av injeksjon har mange fordeler, ikke minst for de som lider av sprøyteskrekk. Mange dropper vaksinering. Gorm Kallestad / NTB

– Det er denne kjente effekten forskerne forsøker å herme etter, sier Olsen-Bergem, som er kjent med studien fra Texas Tech University.

Han sier det er for tidlig å si om tanntrådvaksinasjon er en reell mulighet.

– Tanntråd vil nok bare virke hvis de fører den under tannkjøttkanten. I tillegg er det vanskelig å bruke tanntråd riktig. Mellomromsbørster er bedre i studier hvis de er store nok. Det krever ikke samme teknikk og evner. Det er altså for tidlig å si om dette kan anbefales, men det kan være en potensielt god måte å vaksinere på hos dem som virkelig ikke klarer injeksjon, sier Olsen-Bergem.

