Norge har mottatt åtte nye Gaza-pasienter

– Jeg er veldig glad for at vi har fått hentet flere som trenger behandling fra Gaza enn tidligere forventet. Lidelsene i Gaza er enorme, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Pasientene landet i Norge natt til torsdag 31. juli.

Totalt har Norge nå tatt imot 100 pasienter og deres pårørende. Det er snakk om 28 pasienter og 72 pårørende, ifølge regjeringen. I juni i fjor ble det besluttet å ta imot inntil 20 pasienter fra Gaza. I mai ble det besluttet å ta imot enda flere.

Evakueringene skjer i tråd med en EU-koordinert evakueringsordning for de pasientene som trenger spesialisert behandling. Ordningen ble aktivert på anmodning fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Annonse

Den siste tiden har hjelpeorganisasjoner og FN-organer slått alarm om den stadig forverrede humanitære katastrofen på Gazastripen.

Tirsdag advarte The Integrated Food Security Phase Classification (IPC) om at Gaza er på randen av hungersnød. Samme dag opplyste palestinske helsemyndigheter at antallet som er blitt drept siden krigen startet 7. oktober 2023, har passert 60.000.