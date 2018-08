Oslo

– Vi mener Oslo kommune må oppheve kontraktene med Aleris ut fra det som har kommet fram den siste tida, sier Roger Dehlin, leder av Fagforbundet i Oslo.

Oslo kommune kjøpte i fjor tjenester av Aleris for rundt 250 millioner kroner.

– Etter anbudspolitikken som ble drevet av det tidligere Høyre-byrådet, mener vi kommunen har mistet kontrollen på hva slags tjenester de gir til brukerne, sier Dehlin og legger til:

– Kommunen har gode kontrollrutiner når det gjelder bygg- og anleggstjenester, men ikke innenfor helse og omsorg. Der er kontrollen mer eller mindre mangelvare.

Politisk sak

Fagforbundet har anmeldt Aleris til Økokrim for mulig arbeidsmiljøkriminalitet og en rekke andre forhold. I tillegg har 26 medlemmer av Fagforbundet gått til søksmål mot Aleris. De var engasjert som selvstendig næringsdrivende omsorgskonsulenter, men mener at de reelt sett har vært fast ansatte. Saksøkerne krever å få etterbetalt for overtid, feriepenger og pensjon. For flere av dem er det snakk om krav på over en million kroner.

Lørdag skrev Klassekampen at Aleris sier opp kontraktene til dem som har saksøkt selskapet. Jussprofessor Mads Andenæs mener dette er et lovbrudd, og Audun Lysbakken (SV) mener saken er «en komplett skandale». Til Klassekampen uttalte SV-lederen at offentlige myndigheter må ta grep.

– Jeg mener Aleris-saken er så omfattende at alarmen bør gå i alle rådhus. Alle ordførere som har kontrakter med Aleris, må komme til bunns i hvorvidt sosial dumping har foregått i egen kommune og eventuelt omfanget av det, sa Lysbakken.

– Bare egendrift nytter

Dehlin i Fagforbundet mener Oslo kommune bør handle med en gang.

– En offentlig virksomhet kan ikke ha slike arbeidsforhold, der ansatte må jobbe opptil 120 timer i uka og selv være ansvarlige for sin forsikring og pensjon. Dette handler ikke bare om arbeidstakerne, men like mye om dem som skal motta tjenestene. Våre skattepenger skal ikke gå til å finansiere kommersiell virksomhet som sender fortjenesten ut av landet. Vi mener det bare er egendrift som nytter.

– Men bør ikke kommunen avvente til retten har sagt sitt når det gjelder eventuelle lovbrudd?

– Vi stoler på det våre medlemmer har sagt og mener vi kan bevise at det har vært for dårlig bemanning. Det er på høy tid at kommunen rydder opp, sier Dehlin.

– Har ikke snakket med egne medlemmer

Erik Sandøy, administrerende direktør i Aleris Omsorg, slår hardt tilbake mot Fagforbundet.

– Denne uttalelsen føyer seg inn rekken av personer som uttaler seg om Aleris Omsorg Norge uten å ha satt seg inn i fakta om vår virksomhet eller om hvilke lover, regler og forskrifter som finnes for denne type arbeid.

Sandøy skriver videre at Fagforbundet «slett ikke har snakket med sine medlemmer».

– De har ikke snakket med alle de over 200 medlemmene som jobber i Aleris Ungplan & BOI, men har valgt å ensidig fremme påstander om oss som kommer fra et fåtall medlemmer vi er rettslig uenige med.

– Ingen i hovedtillitsvalgtapparatet her har så vidt vi vet blitt spurt om fremstillingen av oss faktisk stemmer. Vi synes det er trist at de velger en ren konfrontasjonslinje heller enn dialog. Vi er opptatt av godt samarbeid med fagbevegelsen på alle nivåer, uttaler Sandøy.

Han beskriver kommunens tilsyns- og kontrollapparat som «omfattende» og «meget kompetent».

Byråd for eldre, helse og arbeid Tone Tellevik Dahl. Foto: Siri Øverland Eriksen

Stiller nye krav

Dagsavisen har kontaktet Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo. Hun svarer ikke på Dagsavisens spørsmål om det er aktuelt å si opp kontrakter. Om manglende kontrollrutiner, skriver hun:

– Det tar tid å endre et kontraktsregime som vi arvet fra Høyre og Frp. Vi har allerede begynt arbeidet med å stramme til kravene på Oslo kommunes kontrakter i helse- og omsorgssektoren.

Om kort tid skal byråden legge fram nye kontraktskrav for anskaffelser av helse- og omsorgstjenester.

– Det vil si krav som skal inngå i alle kontrakter som inngås i alle etatene og alle bydelene. Her vil det være krav om faste ansettelser og lønns- og arbeidsvilkår.

Tellevik Dahl skriver at det også vil bli stilt krav til bruk av lærlinger, krav om internkontroll og HMS og kun ett ledd av underleverandør.

– Byrådet vil bruke sin innkjøpsmakt til å endre en utvikling av arbeidslivet som vi ikke ønsker, avslutter Tellevik Dahl.

Aleris-saken

* Fagforbundet har anmeldt det private helseforetaket Aleris til Økokrim for mulig arbeidsmiljøkriminalitet og en rekke andre forhold.

* 26 personer, som har jobbet som omsorgskonsulenter i Aleris, har saksøkt selskapet.

* Saksøkerne mener de reelt sett har vært fast ansatte og ikke oppdragstakere. De krever etterbetaling av overtid, feriepenger og pensjon.

* Lørdag skrev Klassekampen at selskapet sier opp konsulentene som har gått til sak mot Aleris.

* Det var Dagbladet som først omtalte saken.