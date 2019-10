Offeret ble angrepet med machete og flere andre våpen inne i bingolokalet i juni 2017. Volden blir omtalt som en hevn, knyttet til en konflikt om hasjsalg.

I Oslo tingrett ble åtte personer dømt for grov kroppsskade eller medvirkning, og alle anket til Borgarting lagmannsrett. To av dem trakk imidlertid anken, deriblant mannen som brukte macheten. Dommen mot ham på tre og et halvt års fengsel blir dermed stående.

For de seks andre ble resultatet av anken magert. Lagmannsretten kom til at de tiltalte sammen hadde planlagt og medvirket til angrepet. En av dem fikk skjerpet straffen fra to og et halvt til tre år. Den yngste av de tiltalte, som ikke hadde fylt 18 da angrepet fant sted, fikk dessuten redusert den betingede delen av straffen og må sone i alt ett år, i tillegg til ett års betinget fengsel.

For tre av de andre ble straffen den sammen som i tingretten, to og et halvt års fengsel, mens en av dem fikk redusert straffen med én måned, med henvisning til at han hadde tilstått og bidratt til å opplyse saken.

De tiltalte ble også dømt til å betale offeret 25.000 kroner i erstatning. Mannen ble påført flere dype kutt, fikk flere brudd og hodeskader og fikk kuttet av en finger.