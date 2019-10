– Det er Rødt vi nå ser for oss at vi skal snakke med, sier leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, til Dagsavisen.

Raymond Johansen og det rødgrønne byrådet ble gjenvalgt i høst, men trenger fortsatt støtte av andre partier for å få flertall for å få gjennomført politiske saker og få flertall for budsjettet.

I flere uker har byrådet åpnet for at støttepartiet kan bli både Rødt som byådet hadde en samarbeidsavtale med hele forrige periode, men også Venstre. Seinest da byrådsplattformen ble lagt fram for en uke sida sa byrådsleder Raymond Johansen at de hadde hatt sonderingssamtaler med begge partier.

Samtaler over helga

Nå avklarer altså Jacobsen spørsmålet. De vil invitere Rødt til samtaler om videre samarbeid over helga. På spørsmål om de vil invitere Venstre til lignende samtaler svarer han tydelig nei.

– Vi har hatt behov for å bli ferdige med våre egne forhandlinger og få på plass byrådserklæringen og konstituering av bystyret. Jeg regner med at vi rett over helga vil ta kontakt med Rødt for å få på plass møter og videre framdrift, sier Jacobsen.

– Ser dere for dere en lignende samarbeidsavtale som den dere hadde den foregående perioden?

– Nå må vi diskutere med Rødt og høre hva de ser for seg. Vi har hatt et møte mens vi forhandlet om byrådsplattformen også der vi hadde kontakt med gruppeleder om konstitueringen av bystyret. Rødt har allerede fått på plass en heltidspolitiker gjennom konstitueringen. Det er et tydelig signal fra vår side om hvor vi ser for oss at samarbeidet skal være den kommende perioden, sier Jacobsen.

Rødt: Positivt

Leder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri, liker signalene han nå får. Rødt har tidligere vært utålmodige med å komme igang med forhandlinger.

– Det er positivt at byrådet nå klargjør hvor de står og hvem de skal samarbeide med. Nå får Oslos rødgrønne velgere og fagbevegelsen se at partiene på venstresida står samlet og kjemper for mindre forskjeller, mot sosial dumping og for rekommunalisering av velferdstjenester, sier Mobasheri.

Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke, sier han tar valget til etterretning.

– Det er selvfølgelig beklagelig. Denne byen styres best dersom tyngdepunktet flyttes mot sentrum med pragmatiske løsninger. Hvis byrådet lener seg mot den ytterste venstresiden i politikken blir det mer ideologi og dogmatisme og det er ikke til det beste for byens innbyggere, sier han.