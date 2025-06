Musikalsk kaos med Pitbull

«Koffor e det så fette mange Pitbuller her?» spør en trikkepassasjer på Jernbanetorget rundt midnatt. Halvannen time etter konsertslutt i Unity Arena krydde det av skallahetter, skjorter og slips i Oslo sentrum. Et sjeldent vakkert bybilde, der Pitbull-kopiene blandet seg med fargesprakende Pride-feirere og svartkledde rockefans.

Å kle seg ut som Pitbull er nemlig et sentralt element på en Pitbull-konsert, en trend ikke alle, men fortsatt flere tusen publikummere hadde kastet seg på. Det kultlignende konseptet løfter konserten til noe mer enn bare musikk. Det har garantert stått for noe av billettsalget blant vennegjenger som ellers ikke ville brukt fra 800 kroner per person på en konsert.

Megahits lagde stemning