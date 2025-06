«Død over IDF»: Politiet skal granske konsert

I løpet av fem pulserende dager i juni forvandles den sørvestlige byen Somerset i Storbritannia til et musikalsk knutepunkt, når over 210.000 mennesker strømmer til for å delta på en av verdens største musikkfestivaler, Glastonbury. Festivalen ble sparket i gang 25. juni og kulminerer søndag.

Storbritannias offentlige allmennkringkaster, BBC, har sendt over 90 timers innhold direkte fra festivalen.

Men én bestemt artist ble ikke strømmet.