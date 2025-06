– Den største misforståelse om klassesamfunnet er at det ikke finnes

Hvorfor har du begynt å formidle på Tiktok?

– Jeg tror det er behov for sosiologisk innsikt nå. Vi lever i en veldig individualistisk kultur, som jeg tror har stramma seg til i det siste. I slik sammenheng tror jeg det er viktig å trene opp evnen sin til å forstå seg selv og folk rundt seg i lys av større samfunnsforhold. Mange sliter på skolen, og sosiologisk forskning kan kaste nytt lys på dette ved å vise at det er systematiske tendenser til at skolen er lettere for barn fra øvre middelklasse.

– Mange unge drømmer om å bli rike og kunne leve av noe annet å jobbe, men det er viktig å forstå at brorparten av de rike har ikke klatra opp, eller snubla over en get rich quick-greie. Tvert imot spiller arv en enorm rolle.