Siste «Dains me dæ»: Åge og Sambandets sterke farvel med Oslo

Åge og Sambandet går rett på sak med fanesangen «Levva livet». Teksten er oppdatert med «Æ syns at Putin e ein tulling» og «Gaza e ei jævla krise». Denne får følge av «Ramp», både som en påminnelse om det unge og opprørske utgangspunktet hans, men også en erkjennelse av årene som er gått. Der han før ironisk sang «æ e jo snart 40 og tåle itj så my’ leven» i siste vers kupper Sambandet denne linja og korer: «Du er jo snart 80 og tåle itj så mye leven». Humor blir ikke bedre enn dette.

Med 32.000 foran scenen kan dette også være den største billetterte konserten en norsk artist noen gang har gjort. Riktignok skal han opptre for 75.000 på Lerkendal på sine aller siste konserter i september, men det er fordelt på tre kvelder. Siden undertegnede bor i nabolaget til Voldsløkka fikk jeg på forhånd tilsendt nabovarsel fra Oslo kommune om «ekstraordinær støy» i forbindelse med dette arrangementet. Det gikk an å lure på om Åge og Sambandet skulle vise fram helt nye sider av seg selv, men resten av kvelden forløper uten store forstyrrelser av ro og orden.

Faste lesere får ha meg unnskyldt, men jeg klarer ikke å slippe symbolverdien i tidspunktet for denne avskjeden med Oslo: Søndag 29. juni, er det 50 år siden Åge Aleksandersen sto på scenen med Prudence, på Ragnarock-festivalen på Ullevaal stadion, rett over haugen bak Voldsløkka, og midt i en ekstatisk konsert proklamerte at dette ble gruppas siste festival i Oslo. Gruppa var i praksis konkurs. Men Åge hadde allerede gitt ut sitt første soloalbum, det med «Det e langt igjen te Royal Albert Hall», og fortsatte på egen hånd. Med sitt nye band, Sambandet.