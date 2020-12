Rikeste på Rådhuset: Disse har mest formue og disse tjener mest i Oslo bystyre

I år som ifjor er det politikere fra Høyre som topper lista over formue i Oslo bystyre. Og det er lokalpolitiker Elin Horn Galtung som stikker av med seieren når det gjelder både formue og inntekt.

Nummer to på lista over politikerne med høyest formue er Høyres James Stove Lorentzen. Han forklarte formuen med en kombinasjon av arv og egne inntekter overfor Dagsavisen ifjor.

Rikeste

Da Dagsavisen snakket med Elin Horn Galtung om skattelistene ifjor, sa hun dette:

– Jeg visste at jeg var den eldste fast møtende representanten, men dette visste jeg ikke. Det henger sammen med salget på Svalbard. Det blir nok annerledes neste år. Det kommer jo en ganske stor skatteplikt med dette også, så det er ikke sånn at jeg sitter i et badekar fullt av penger som onkel Skrue, sier Horn Galtung.

Svalbard-saken hun viser til er en stor eiendom på Svalbard familien hennes solgte i 2017. Horn-familien som hun kommer fra er en kjent gründerfamilie i Bergen som blant annet har drevet med industri, shipping og gruvedrift. Selv har hun vært langt mer aktiv i politikken enn i næringslivet i størstedelen av sitt liv, og var en profilert BU-leder i Vestre Aker i en liten mannsalder.

Her kan du se bystyrepolitikerne sortert på formue (bla i lista på siden)

Høy lønn

På inntektstoppen ligger Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) som nummer to etter Galtung. Borgen har flere ganger uttalt seg om egen lønn, og til Dagsavisen nylig, sa hun:

– Min lønn er for høy, og det synes jeg ikke er vanskelig å målbære. Det hadde sikkert vært mer krevende hvis jeg synes jeg fikk for lite betalt.

Borgen uttalte seg da i en sak om hvorfor politikerlønningene i Oslo er som de er. Politikerlønningene i Oslo er nemlig knyttet til lønna til stortingspolitikere og statsråder, og følger derfor samme utvikling. Fram til Stortinget har vurdert hva de skal gjøre med sin lønn, er lønningene for Oslo-toppene fryst.

Her kan du sjekke inntekten til bystyrepolitikerne (obs. inntekt er ikke nødvendigvis det samme som lønn). Bla på siden for å se hele lista.