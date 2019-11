Neste sommer tappes vannet ut, og første halvår 2021 fylles det opp på nytt.

Varmtvann

– Badeanlegget er et av Oslos mest besøkte bad. Badet har et populært varmtvannsbasseng som benyttes av ulike grupper av befolkningen. Anlegget har behov for omfattende rehabilitering. På grunn av mange besøkende er anlegget utsatt for slitasje og press på tekniske anlegg, sier fungerende byråd for næring og eierskap, Vegar Andersen (Ap) til Dagsavisen.

– Renseanlegget er av eldre dato og underdimensjonert, og det er utfordringer med å opprettholde vannkvaliteten på dager med mange besøkende. For å kunne opprettholde driften må vi gjøre utbedringer av anlegget i den nærmeste fremtid, forteller han.

– Det spesielle med Bøler bad er at det er et varmtvannsbasseng. Det holder 32 grader og optimalt for opptrening etter idrettsskader og leddplager, sier Andersen.

Fire bassenger

Byrådet har brukt mye penger på å rehabilitere nedslitte Oslobad de siste årene. Og snart rives det gamle Tøyenbadet, før nytt skal reise seg.

Det er også bestilt en KVU på Frognerbadet, som også er moden for en oppgradering.

– Vi har i forrige fireårsperiode vært opptatt av å ta bedre vare på de badene vi har. Svømming er en viktig aktivitet både for idretten, for økt svømmeopplæring på skolene og for andre folk hvor de kan svømme. De siste årene så har vi pusset opp badene på Romsås og Nordtvedt, og akkurat nå pusser vi opp badet på Holmlia, sier byråd for idrett, kultur og frivillighet, Rina Mariann Hansen.

På Bøler bad er en klasse godt i gang med svømmeundervisningen. Men selv om vannet er blått, varmt og fristende, er omgivelsene ikke av samme standard.

Badet er nedslitt og lite innbydende.

– Det viktigste for oss er å gi folk i Oslo et bedre tilbud for å kunne gå og svømme. Og så må vi ta vare på de byggene vi har, sier hun.

Bøler bad står ovenfor en totalrenovering.

– Det er ikke snakk om å rive og bygge nytt. For den type sum vi snakker om her får vi gjort veldig mye, noe vi har sett på de andre badene vi har rehabilitert. Både når det gjelder renseanlegg, hvordan badet ser ut og garderobeanlegg, sier Andersen.

– Vi har også en plan for hvor lenge badet må være stengt. Vi tar det ned fra starten av neste sommerferie, og skal ha det klart igjen første halvår i 2021, sier han.

Neste år skal også skal Tøyebadet rives og erstattes med et nytt bad.

– Vi skal bygge et midlertidig bad på Økern, mens vi bygger nytt på Tøyen. Dette badet skal ikke ned før erstatningsbadet på Økern er oppe. Det vil være en ikke helt optimal løsning en periode, men vi gjør tiltak som vi mener kan bøte på dette, sier han.