Ekstrem issmelting kan ha gjort Svalbard større

Ny-Ålesund 20180918. Smeltende is fra isbreer som kalver ut i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund på Svalbard. Are Føli / NTB

Kartverkets satellittmålinger viste en landheving på nær 20 millimeter fra 1. juli til 1. oktober 2024, dobbelt så mye som det normale for en arktisk sommer.

Normalt presser isbreene ned landmassene på Svalbard, men det varme sommerværet har gitt motsatt effekt.

– Beregninger viser at ismassetapet på isbreene fordoblet seg. Dette bekreftes av Kartverkets uavhengige målinger, sier glasiolog Thomas V. Schuler ved Universitetet i Oslo, i en pressemelding fra Kartverket.

For å estimere økningen i landareal, har forskere utført et tankeeksperiment basert på flere forutsetninger, som blant annet tar utgangspunkt i at Svalbards kystlinje er estimert til 10.436 kilometer, og at den gjennomsnittlige helningen langs kysten er beregnet til 11,35 grader.

Basert på disse beregningene, kan Svalbards landareal teoretisk ha økt med omtrent 1 million kvadratmeter – tilsvarende 148,5 fotballbaner. Forskerne understreker at dette er et hypotetisk scenario.

– Kystlinjen flyttes stadig og påvirkes av tidevann, erosjon, havnivåendringer og landheving, skriver Kartverket.

Denne dramatiske endringen illustrerer de pågående effektene av klimaendringer i Arktis. Mens landheving kan føre til økt landareal, medfører det også utfordringer for infrastruktur og økosystemer i regionen.