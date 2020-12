Raymond om Oslos uteliv: – Bedre å holde helt stengt til viruset er slått ned

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er opprørt over at regjeringen og Frp vraket Oslos «nødrop» om ekstra støtte til bedrifter som er hardt rammet av lokale smitteverntiltak.

Men byrådet akter trolig ikke å åpne opp for alkoholservering på puber og restauranter før jul. Men Raymond Johansen støtter Folkehelseinstituttets (FHI) forslag om å utvide åpningstidene for alkohol i butikk før jul.

– Man kan si hva man vil om å utvide åpningstidene for salg av alkohol, men alle tiltak som kan redusere køer og trengsel nå foran jul er positivt, sier byrådslederen.

Men helseminister Bent Høie (H) sa nei til forslaget på regjeringens pressekonferanse onsdag.

Godt forslag

Torsdag kommer byrådet med nye retningslinjer, og selv om smitten i Oslo er nedadgående, varsler ikke Johansen store lettelser.

Han ser heller ingen grunn til å åpne opp for eksempel terningssentere og puber. For mange er det vanskelig å forstå hvorfor folk kan stime sammen på kjøpesenteret, men ikke ta seg en øl på en pub.

– Folk må kunne kjøpe mat, sier han.

– Når vi ser på smittesituasjonen i Europa, så ser vi at vi at mange har åpnet opp for tidlig. Det er bedre å holde helt stengt til viruset er slått ned enn å åpne opp, for så å måtte stenge igjen, sier byrådslederen, og tenker da særlig på skjenkestoppen.

Johansen ser lys i enden av tunnelen, og ikke et nytt godstog som kommer dundrende imot.

– Vi gleder oss over hver dag over at en vaksine kommer nærmere. Vi setter vår lit til vaksinen som kommer, men fortsatt vil det ta tid før ting blir normalt. Vi får håpe at mot sommeren er vi tilbake til vårt normale liv. Men det er bare et håp, sier han.

Vraket forslag

Arbeiderpartiet på Stortinget fremmet onsdag et forslag, som et direkte svar på «nødropet» som Raymond Johansen fremførte på vegne av Oslos utelivs- og reiselivsbransje for snart to uker siden, og som har blitt utviklet i samarbeid med aktører i næringen.

I Aps forslag ba de blant annet Stortinget be regjeringen gjennomføre tiltak som gir tilgang på kortsiktig likviditet i påvente av utbetalinger fra den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet og en eventuell tilskuddsordning for bedrifter som er hardt rammet av lokale smitteverntiltak.

Men Frp sa nei, og forslaget fikk dermed ikke flertall i Stortinget.

– Dette kan gi konkurser og gi langvarige skader for Oslos arbeidsliv. Det gir både dårligere økonomi for mange av Oslos hjørnesteinsbedrifter, og faren nå er at arbeidsledigheten vil øke enda mer i utelivet og reiselivet, sier Raymond Johansen til Dagsavisen.

Oslo vil fortsatt være en tørrlagt by. Foto: Fartein Rudjord

– Regjeringen og Frp kan ikke bry seg nevneverdig om hva dette vil ha å si for næringslivet og arbeidsplasser i Oslo, tordner Johansen.

Han reagerer også sterkt på at Frp mener at kommuner som har innført tiltak utover de nasjonale, selv må betale for det.

– Forslaget er fremmet under behandlingen av en lovsak uten at det er gjort noen vurderinger av kostnadene. Hvis kommunene vedtar mer inngripende tiltak enn de nasjonale, må de selv ta ansvaret for hvordan de skal kompensere det overfor sine lokale bedrifter, sa medlem av næringskomiteen Bengt Rune Strifeldt (Frp) til NTB tidligere onsdag

– Dette er en ansvarsfraskrivelse og helt nye signaler. Hvis dette er riktig må regjeringen gå ut og avklare om de faktisk mener at det er kommunene som skal betale næringslivet for konsekvensene av smitteverntiltak regjeringen selv forventer at vi skal innføre, sier byrådslederen.

Nye arbeidsledighetstall som kom onsdag viser at det nå er 34.822 arbeidsledige i Oslo. Andelen i hovedstaden er 5,8 prosent, mot 3,8 prosent eller i landet.

– Vi har de strengeste tiltakene i landet, og helsemyndighetene hadde en klar forventning til at vi satt inn tiltak som var strenge nok til å slå ned viruset. Derfor er det provoserende at de borgerlige partiene vil overlate de økonomiske konsekvensene til næringslivet og kommunene, sier han.

18 milliarder

Byrådslederen er også provosert over at Frp fikk gjennomslag for 18 milliarder kroner i blant annet avgiftslettelser da de forhandlet med regjeringen om budsjettet.

– Det fikk de til en sen budsjettime, men å finne penger til å hjelpe arbeidsfolk i reiseliv og uteliv fant de ikke. De tar seg råd til skattelettelser for de som har mest fra før, men ikke til å hjelpe kokker, resepsjonister, servitører, drosjesjåfører, butikkmedarbeidere og bartendere, sier en oppbrakt byrådsleder.

– Under oljeprisfallet hjalp de bedrifter og arbeidstakere på Vestlandet. Et nei til en egen krisepakke for Oslo er som et knyttneveslag i trynet for tusenvis av arbeidsfolk i Oslo, sier Johansen.

– Uteliv og reiseliv er Oslos identitet og mangfold, og trekker til seg hundretusenvis av turister. Oslo er også inngangsporten til turister over hele landet. Så dette er ikke bra for framtida til mange av Oslos hjørnesteinsbedrifter, sier han.

29 punkter

Oslo jobber videre med å få ned smitten i byen. Allerede i sommer sa ordfører Marianne Borgen (SV) til Dagsavisen at Oslo kommune ikke var flinke nok til å informere de som ikke snakker norsk.

– Det har vi gjort noe med, og jeg tror det ikke er mange som ikke vet at det er en pandemi. Og de 29 punktene som regjeringen presenterte i går for å nå ut til innvandrergrupper, har vi jobbet etter lenge, sier Johansen.

Johansen vil til slutt rette en stor takk til alle som har stått i frontlinjene gjennom pandemien.

– Jeg er utrolig takknemlig overfor de som jobber i frontlinja, som lærere, sykepleiere, barnehageansatte og ansatte på sykehjemmene. Nå stenger snart skolene, og alle lærerne kan ta seg en velfortjent juleferie. Disse gruppene har mye av æren for at det har gått så bra som det har gjort, sier byrådsleder Raymond Johansen.