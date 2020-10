Utelivsgigant i Oslo stenger halvparten av sine utesteder etter nye koronatiltak

– Rent økonomisk er det ikke verdt å holde åpent, sier administrerende direktør Karl-Henning Svendsen i NOHO Norway til Børsen.

Selskapet driver blant annet utestedene Kulturhuset, Grisen, Colonel Mustard, Youngs og Eilefs Landhandleri i hovedstaden.

Mandag kunngjorde regjeringen at de strammer inn koronatiltakene ytterligere for å få bukt med smittesituasjonen i Norge. Blant annet blir det påbudt å bruke munnbind for gjester og ansatte på serveringssteder hvor man ikke sitter ved et bord. Det blir også forbudt å slippe inn gjester etter klokken 22.

– Det heter også at du helst skal ha hjemmekontor, og at antall kontakter ikke bør overstige ti personer i sosiale sammenhenger gjennom ei uke. Med alle disse restriksjonene, vil du da gå ut, spør Svendsen.

Han sier at deres utesteder vil ha innskrenkede åpningstider i tiden framover. Enkelte dager vil ikke utestedene være åpne i det hele tatt, sier han.

– Vi har også konkludert med å stenge opp mot halvparten av stedene fullstendig, sier han.

