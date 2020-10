NTB-Fredrik Moen Gabrielsen

2.000 av hovedstadens innbyggere er blitt spurt i undersøkelsen, som er gjennomført av Norsk koronamonitor fra Opinion.

Tre av fire svarer at de ikke mener koronatiltakene som er innført, er for strenge. Det er flere enn i landet for øvrig, ifølge Opinion.

– Selvsagt ønsker nordmenn en koronafri tilværelse, men tiltakstrøttheten i landet er lav og lavest i Oslo hvor også pandemien har sin hovedstad, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Viderefører tiltakene

I forrige uke innførte Oslo munnbindpåbud i kollektivtrafikken der det ikke er mulig å holde én meters avstand. Det er også en begrensning på ti personer i private sammenkomster, samt forbud mot mer enn 50 personer på arrangementer uten faste sitteplasser. Det er også skjenkestopp ved midnatt.

Torsdag denne uken kunngjorde kommunen at disse tiltakene blir videreført

– Vi må for øyeblikket ha strengere regler for Oslo enn i resten av landet. Ingen av regjeringens lettelser kan innføres i Oslo nå, sa byråd Raymond Johansen (Ap).

– Mange er lei

Oslo kommune sier selv at selv om de fleste er flinke til å følge reglene, er ikke alle like flinke som i starten av pandemien.

Kommunen sier den har fått mange tilbakemeldinger fra innbyggerne om tiltakene som er innført, og at reaksjonene har vært noe blandet.

– De fleste støtter tiltakene. Noen mener vi skulle hatt strengere tiltak, men det er også mange som gir uttrykk for at de er lei av situasjonen, opplyser kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz i Oslo kommune til NRK.

Høye smittetall

Det siste døgnet er det registrert 60 nye tilfeller av koronasmitte i hovedstaden. Torsdag og fredag ble det registrert henholdsvis 82 og 70 nye tilfeller. Det er de høyeste tallene siden starten av pandemien.

Det er fortsatt flest menn som er smittet i hovedstaden. 373 av de smittede de siste to ukene er menn, mens 285 er kvinner.

Aldersgruppen med flest smittede er 20 til 29 år. 246 personer i denne aldersgruppen er smittet, mens 144 personer i aldersgruppen 30 til 39 år er smittet.

De siste 14 dagene har Oslo kommune registrert 673 tilfeller av koronasmitte.