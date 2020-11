Det er innført full skjenkestopp i Oslo. Kombinert med sosial nedstengning, fører dette til at gjestene uteblir. Derfor stenger mange dørene når tiltakene trer i kraft ved midnatt natt til tirsdag, melder Aftenposten/E24.

Johansen ber om flere tiltak i et brev til næringsminister Iselin Nybø (V). Han vil blant annet ha umiddelbar støtte for å unngå konkurser, avgiftslettelser, signal om at ordninger varer til pandemien er over og kompensasjon for tapt omsetning.

De nye tiltakene i Oslo er mer alvorlig enn i mars, skriver Johansen i brevet.

Han ønsker en ordning som tar utgangspunkt i et omsetningsfall på 30 prosent. Den skal dekke minst 80 prosent av faste kostnader.

I tillegg ber Johansen om unntak i serverings- og alkoholloven, dette for å sikre at ny eier kan drive videre eller starte opp uten lange søknadsprosesser.

