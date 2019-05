Foran tusenvis av festkledde mennesker på Youngstorget, benyttet Johansen 1.-maitalen sin til å skryte av den norske hovedstaden.

– Det er flere konserter her enn i København og Stockholm. Det er kafeer, det er gateliv. Oslo har blitt en trivelig by. Med oss ved roret kan jeg garantere at det vil fortsette. Det eneste jeg ikke kan garantere er at pilsen blir billigere, sa han.

Kommersielle aktører

Etter tre og et halvt år med makten i Oslo, mener Johansen at det rødgrønne byrådet har satt tydelige spor etter seg.

– I 2015 hadde vi landets lengste barnehagekøer. Høyresiden mente at det er noe som skal overlates til de kommersielle. Høyre la ned forbud mot å bygge kommunale barnehager. Vi velger heller å bygge nye, sa Johansen.

Han skrøt av at byrådspartiene Ap, SV og MDG har innfridd et løfte om å bygge 3.000 nye barnehageplasser, og understrekte at utviklingen vil fortsette om de får fornyet tillit under valget i høst.

– Når kommersielle loser overskudd ut av landet til skatteparadis, sier jeg stopp. Markedet er en god tjener, men ingen god herre, sa byrådslederen.

Eiendomssalg

Han viste til at forgjengerne i byrådskontorene (fra Høyre, Venstre og KrF) solgte eiendommer for 11 milliarder kroner, som nå angivelig er verdt 28 milliarder kroner.

– De solgte sjømannsskolen for småpenger. Den leier vi nå tilbake for 20 millioner kroner i året, fordi barna våre trenger en skoleplass. Du kan ikke selge bort fellesskapets eiendommer i en by som vokser. De trenger vi til barnehager, skoler og sykehjem, sa Johansen.

– Høyre måtte selge for å få penger i kassa. Vi valgte i stedet å innføre en moderat eiendomsskatt, sa Johansen.