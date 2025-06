Erna Solberg: Høyre er ikke i krise

Partileder Erna Solberg avviste at partiet befinner seg i en krise da hun talte til Høyres sentralstyre mandag morgen. Javad Parsa / NTB

Erna Solberg åpnet sentralstyremøte i Høyre mandag morgen med en innrømmelse om at det går dårlig på målingene for partiet. Hun erkjente at partiet har framstått som utydelig overfor velgerne.

Solberg har likevel ikke mistet troen på et borgerlig flertall ved valget.

– Men Høyre må ha et valgresultat som er mye bedre enn det vi ligger an til nå. Uten et stort Høyre blir det ingen ny regjering, sa Solberg i talen.