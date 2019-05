Byrådet opplyste onsdag at de er enige med grunneierne og Statens vegvesen om prinsippene for utbyggingen og hvordan den skal finansieres.

Samtidig ble det presentert planer for hvordan området vil kunne se ut. Boliger, parker, næringsbygg og et nytt sjøbad skal bygges i området som i dag preges av E18 og en tidligere konteinerhavn.

– Vi gir en del av byen tilbake til innbyggerne, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NTB.

– En indrefilet

Byrådslederen mener det er aktuelt å bygge rundt 2.500 boliger på Filipstad, og at opptil 6.000 mennesker kan bo her. Over E18 skal det bygges et lokk.

– En av de siste indrefiletene i Oslo er klar til å bygges ut, sier Johansen.

Filipstand ligger like i nærheten av Tjuvholmen og Aker Brygge. Johansen ønsker likevel å ta grep som kan sikre at det ikke bare er dem med «feitest lommebok» som sikrer seg de nye boligene.

Utbyggingen blir en viktig del av Oslos fjordby-satsing. Ifølge byrådslederen vil hovedstaden få verdens lengste sammenhengende havnepromenade i et byområde.

Saken fortsetter under bildet.

Slik håper byrådet at Filipstad vil se ut etter utbyggingen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Krangel om regning

Diskusjonene om utbyggingen av omstridte Filipstad har pågått i tolv år. Johansen regner med at reguleringsplanene for området vil bli lagt fram for behandling i bystyret før sommeren.

En viktig årsak til at saken har tatt lang tid, har vært strid om hvem som skal ta regningen for å legge en bit av E18 i tunnel.

Et forhandlingsutvalg ble nedsatt av Raymond Johansen i vinter, ifølge Aftenposten. Nå er partene enige om at grunneierne skal bidra med 2,5 milliarder kroner til infrastruktur og lokk over E18.

– Vi snakker vel norgesrekord i infrastrukturbidrag. Men også norgesrekord i eiendomsverdier, sier Roger Schjerva, styreleder i Oslo Havn KF.

