Ytterligere to militærtopper drept, ifølge iranske medier

Dette kommer på toppen av at det allerede var kjent at flere iranske militærtopper ble drept i de israelske angrepene natt til fredag. Blant disse var lederen for den iranske Revolusjonsgarden (IRGC).

De to nye generalene som er navngitt er Gholamreza Mehrabi og Mehdi Rabbani. Detaljer om angrepene som drepte dem, er ikke kjent.

