Iran og Israel hevder å ha skutt ned hverandres droner

Nedskytingen av israelske droner skal ha funnet sted i Salmas-regionen, nær grensa til Tyrkia, ifølge iranske statlige medier.

Det israelske militæret hevder på sin side å ha skutt ned flere iranske droner, i etterkant av at flyalarmen gikk sør i Israel.

Jordanske myndigheter melder lørdag morgen at de har gjenåpnet sitt luftrom, noe som kan antyde at angrepsbølgene fra Iran og Israel foreløpig er over.