Tre drept i iranske angrep mot Israel

Sikkerhetsstyrker inspiserte lørdag morgen et hus som ble truffet av en rakett fra Iran i Rishon Lezion i Israel. Ohad Zwigenberg / AP / NTB

I tillegg til de to som nå er bekreftet drept i fredagens angrep i Tel Aviv-området, ble minst 20 andre såret, skriver The Times of Israel , som siterer ambulansetjenesten Magen David Adom lørdag morgen.

I dette angrepet fredag kveld traff en iransk rakett et boligområde i en forstad til Tel Aviv.

Natt til lørdag ble en person drept og 19 andre såret da en rakett traff boliger sentralt i Israel. Det opplyser Magne David Adom til israelske Channel 12. Tilstanden oppgis å være alvorlig for tre av de sårede.

