Oslo

I Stavanger vurderer Statens Vegvesen region Vest å merke busskur røykfrie, skriver Dagsavisen Rogalands avis onsdag.

I Oslo er det foreløpig fritt fram å dampe i vei mens man venter på bussen. Vi tar en telefon til Statens Vegvesen region Øst som eier busskurene langs riks- og fylkesveiene. Fylkesveier er det dårlig av i Oslo, men både ring 1, ring 3, riksvei 4, Øste Aker vei, E6 og E18 er riksveier innenfor Oslo-grensa. Og der er det busskur. Har de har gjort seg noen tanker rundt et eventuelt røykeforbud?

– Det høres jo ut som en fornuftig idé, sier Øystein Skotte, kommunikasjonsrådgiver i Statens Vegvesen region Øst. Men såvidt han vet har dette foreløpig ikke vært framme som tema i Oslo.

– Hvorfor ikke?

– Fram til nå har man kanskje sett på busskur som åpent terreng, og at det er naturlig å kunne røyke der? Men det skjer hele tiden en utvikling, og her går Rogaland foran med et godt eksempel. Kanskje noen vil følge opp ideen i Oslo, det er jo aldri for sent, fastslår Skotte.

Les også: Bohemene og «studentenes» sted: Raust med øl eller vin og røyk

– Har jobbet med tematikken

Vi ringer Ruter for å høre om de har tenkt på noe røykeforbud. Der kan de fortelle at de har jobbet litt med tematikken, men at de har en utfordring når det gjelder holdeplassene.

– Det er den som eier veien som kan innføre forbud. Vi kan ikke forby noe på grunn vi ikke eier selv, sier Sofie Bruun, kommunikasjonssjef i Ruter.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Positive røykere

I Hammersborggata i Oslo sentrum står Mathias Toresson og venter på bussen. Tar seg en sigg. Vel og merke ved siden av busskuret. Hva han synes om et eventuelt røykeforbud?

– For meg gjør det ingenting. Det skader jo ikke å ta hensyn til sine medmennesker.

Selv har han har røyket i ti år, og det blir fort tyve sigaretter om dagen.

– Du synes ikke man tar for mye hensyn til ikke-røykerne, da?

– Nei. Ikke alle liker å få røyken midt i ansiktet. Og man må jo ikke stå inne i busskuret. Røyken smaker ikke bedre av den grunn, konstaterer Toresson. Han får støtte av en annen røykende kollektivreisende, Håkon Holm Bratli (35). Han står på trikkeholdeplassen på Brugata og venter på nummer 12 til Majorstua.

– Hvis det skulle bli et forbud, så man må bare føye seg. Og jeg kan forstå at folk ikke er interessert i den røyklukta, sier Bratli.

– Men det kan oppleves som litt diskriminerende.