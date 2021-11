Fikk blankt klima-nei fra EU: – Kjempenedtur

EUs innovasjonsfond har vært den avgjørende brikka for at Oslo og Fortums gigantprosjekt med karbonrensing på Klemetsrud kunne bli noe av. Både Oslo kommune og staten har sagt de skal bidra. Men uten EU er det ikke penger nok.

Derfor var det stor spenning før EU denne uka skulle offentliggjøre hvilke klimaprosjekter som skulle få støtte. Og ditto skuffelse da Oslo plutselig fikk nei tirsdag formiddag.

– Det er en kjempenedtur, det er ikke til å legge skjul på.

Det sier CCS-direktør Jannicke Gerner Bjerkås ved Fortum Oslo Varme til Dagsavisen i dag. Hun sier også at det var en stor overraskelse.

– Vi ser at CCS er høyt på agendaen. Flere CCS-prosjekter har fått støtte. Det viser at det er anerkjent som en viktig klimateknologi. Da er det desto mer overraskende at vi velges bort, sier Gerner Bjerkås.

Vurderer om det er bryet verdt

Oslos politikere har lenge vært samstemte: Uten karbonrensing når ikke byen klimamålene sine. Men veien videre for renseanlegget er nå i aller høyeste grad uklar.

– Det er for tidlig i ås. Vi må vurdere det internt og se hvor vi går videre, sier Gerner Bjerkås.

EUs innovasjonsfond har allerede en ny søknadsrunde, med frist mars 2022, omtrent da Fortum hadde håpet å starte opp CO₂-fangst-prosjektet.

– Vi må vurdere om det er bryet verdt å søke en gang til, sier hun.

Fortum har fått en evaluering fra Innovasjonsfondet, men den har de ikke rukket å lese gjennom ennå.

Må se på andre løsninger

– Er det noen andre måter å finansiere prosjektet på, enn gjennom stat, kommune og EU?

– Det er ingen klare andre alternativer i første omgang, nei. Det er ikke det, sier Fortum-direktøren.

Byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap). (Vidar Ruud/NTB)

Også i Oslo kommune er nedturen stor. Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen, skiver i en e-post til Dagsavisen at hun er skuffet over avslaget fra EU.

– Karbonnøytrale byer er en forutsetning for å oppfylle Parisavtalen, og da må vi fjerne utslipp fra avfallsforbrenning. Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg kan tjene som en blåkopi for andre byers bærekraftige avfallshåndtering, skriver hun.

– Nå må vi se på andre finansieringsløsninger, legger byråden til.

CO2-renseanlegg på Klemetsrud

Fortums plan er å fange CO2 fra selskapets forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Dette skal deretter lagres permanent under havbunnen på norsk sokkel. Investeringen på Klemetsrud er totalt beregnet til å koste 6,8 milliarder kroner, og Fortum skal selv bidra med 800 millioner kroner. Dette skriver NTB.

