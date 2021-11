EU støtter ikke CO2-rensing i Oslo

Her er listen over de prosjektene som får støtte fra EUs innovasjonsfond.

Det er prosjekter i Belgia, Italia, Finland, Frankrike, Nederland, Norge, Spaina og Sverige som deler de omkring 11 milliarder kronene. Norge nevnes, fordi et av prosjektene skal bruke Nordsjøen som lagringsplass for CO2.

EUs kommissær for det grønne skiftet, Frans Timmermans, understreker i en pressemelding at innovasjon er avgjørende for å 1,5 graders-målet. Sammen med kutt i utslipp, innovasjon gir oss en vei frem mot å oppfylle Parisavtalen sa han, og understrekte at dagens belsutning i EU gir tydelig støtte til prosjekter omkring i Europa.

Det var prosjekter med en kostnadsramme på vel 7,5 milliarder euro som konkurrerte om støtten fra innovasjonsfondet til EU.

Prosjektet på Klemetsrud ba om omkring 1,8 milliarder kroner fra EU. dette skulle komme i tillegg til betydelige beløp fra staten og fra eierne av anlegget.

Alf Ole Ask er Energi og Klimas korrespondent i Brussel. Ask skriver om det som skjer innen klima- og energifeltet i EU – og hvordan dette påvirker oss i Norge. Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Stillingen i Brussel er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.