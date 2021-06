Dette mener Arbeiderpartiet i Oslo om forholdet mellom Rødt og MDG

Forholdet mellom byrådspartiet Miljøpartiet De Grønne (MDG) og byrådets støtteparti Rødt har lenge vært anspent. Rødt har truet med å støtte mistillitsforslag mot Lan Marie Nguyen Berg hele to ganger før de ble avgjørende i å felle henne denne uka.

Partiet satt lenge på gjerdet, og i mellomtiden gikk MDGs ledelse til angrep på opposisjonen – og særlig Rødt, i media. Det hele endte med at Rødt ga mistillitsforslaget mot byråd Berg flertall. De ga heller ikke etter da byrådsleder Raymond Johansen truet med byrådets avgang dersom de ikke trakk mistilliten.

[ Flørter med Raymond etter mistilliten, men får døra i ansiktet: – Nei. Svaret er nei ]

Like etter hadde Lan Marie Berg en spontan pressekonferanse foran rådhuset der hun slo fast at Rødt og opposisjonens mistillit var grunnløs.

På Dagsnytt 18 onsdag kveld gjentok Lan Marie Nguyen Berg flere ganger at mistilliten var grunnløs, og at hun var overrasket og skuffet over at Rødt valgte å felle byrådet.

[ «Rødt har forregnet seg» ]

– Sett utenfra er det vanskelig å se for seg at dere ikke må jobbe litt med samarbeidsklimaet mellom MDG og støttepartiet Rødt?

– Jeg tror at etter hvert så vil de politiske sakene som dreier seg om å trekke Oslo i riktig retning når det kommer til å skape gode velferdstjenester og kutte i klimagasser igjen være det vi jobber med. Men, jeg tror det litt naivt å tro at en runde som det her ikke påvirker samarbeidsrelasjonene. Det er noe vi må ta på alvor og ha med oss når vi forhåpentligvis skal tilbake til byråd etter sommerferien, sier leder av Oslo Ap, Frode Jacobsen til Dagsavisen.

[ Oslo-ordføreren håper på byrådsløsning neste uke ]

Også byrådsleder Raymond Johansen adresserte spenningen mellom partiene på onsdagens pressekonferanse.

– Det har vært uheldig at aktører som ikke kjenner detaljene i Oslo bystyret har vært i overkant aktive. Det har ikke vært hjelpsomt, sa Johansen.