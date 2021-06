Torsdag ettermiddag hadde ordføreren gjennomført samtaler med ni av elleve gruppeledere i bystyret etter at det rødgrønne byrådet onsdag gikk av som følge av mistillitsvedtaket mot MDGs Lan Marie Berg.

– Jeg synes det har vært veldig fine samtaler. Alle er innstilt på å finne en løsning så raskt som mulig. Det er jeg stolt av, sier Borgen til NTB.

Men hun forventer ikke en endelig konklusjon før tidligst i begynnelsen av neste uke.

Kom brått på

– Vi har ikke satt en endelig frist, men håpet er å ha alt på plass i begynnelsen av neste uke. For noen av partiene kom denne saken brått på. Noen ventet ikke at det ville bli et slikt utfall. Flere partier har ønsket å få litt mer tid, sier ordføreren.

Det har allerede begynt å avtegne seg noen mønstre, men Borgen ønsker ikke å gå i detaljer om disse.

– Det er min oppgave å peke på den kandidaten som har best mulighet til å skape størst oppslutning i bystyret. Et stabilt byråd framover betyr at vi trenger en kandidat som kan stable et flertall i bystyret bak seg, sier hun.

Ingen tegn til sidebytte

I praksis kan Borgen enten peke på avgått byrådsleder Raymond Johansen (Ap) eller Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg.

Hun er blant dem som har bedt om tid til sonderinger.

Samtidig har ikke sammensetningen i bystyret endret seg. Der er i dag den rødgrønne blokken større enn den borgerlige. Ett parti må dermed bytte side om et borgerlig byråd skal ha en mulighet.

Så langt har ikke Borgen sett noen tegn til dette.

– Jeg har ikke fått noe bevis på det. Men det er riktig, det er det eneste som kan endre dagens situasjon, sier hun.

