Rødt har forregnet seg

Ordfører Marianne Borgen (SV) startet torsdag jobben med å finne grunnlaget for et nytt byråd i Oslo. Alle gruppelederne i bystyret blir spurt om sin mening. Det er helt etter læreboka i parlamentarisk skikk og bruk. Det er også i tråd med de beste parlamentariske prinsipper at flertallet som felte byrådet, tar ansvaret for å skaffe hovedstaden et nytt styre.

Det parlamentariske styringssystemet i Oslo er omtrent det samme som i Stortinget. Den rådende oppfatningen på Løvebakken er at partiene som vedtar mistillit til regjeringen, tar over styringen av landet. Det skjedde første gang i etterkrigstida i 1963 da Regjeringen Gerhardsen ble felt på et mistillitsforslag. SF sørget for at de borgerlige fikk flertall for mistillit mot regjeringen. Høyres John Lyng dannet deretter en borgerlig mindretallskoalisjon.

Flertallet i Oslo bystyre har ikke tillit til byråd Lan Marie Berg. Alle andre må ha mistet all tillit til Rødt.

I 1986 gikk Regjeringen Willoch av etter et kabinettsspørsmål. Frp gikk den gangen sammen med Ap og SV om å felle regjeringen. Gro Harlem Brundtland tok over med en mindretallsregjering av Ap. Høyre og Ap gikk i kompaniskap i 2000 og felte sentrumsregjeringen Bondevik. Jens Stoltenberg dannet en mindretallsregjering av Ap.

Hvis det ligger an til at et mistillitsforslag mot en statsråd kan få flertall, svarer regjeringssjefen med et kabinettsspørsmål. Det er statsministeren som bestemmer hvem som skal vær statsråder og ikke opposisjonen. Statsråder, og i Oslos tilfelle byråder, sitter trygt så lenge de har sjefens tillit. Byrådsleder Raymond Johansen opptrådte derfor meget ryddig da han besvarte de borgerlige partienes og Rødts mistillitsforslag med et kabinettsspørsmål.

Vi er i tvil om bystyret vil opptre like klokt. Det virker ikke som om Rødt helt har forstått hva partiet har vært med på. Gruppelederen mener tydeligvis at Johansens rødgrønne byråd kan komme tilbake med en gang. Så enkelt er det ikke. Da SF i 1963 ba Einar Gerhardsen danne ny regjering samtidig som de stemte for mistillit til Gerhardsen, kalte Aps parlamentariske leder forslaget en vits.

Oppdraget med å danne nytt byråd bør i første omgang gå til Høyre som det største borgerlige partiet. Først etter at Høyre har gitt opp, er det naturlig at Raymond Johansen får jobben. Skulle Høyre mot formodning klare å stable på beina et byråd, vil det neppe sitte lenger enn til neste budsjettbehandling.