Flørter med Raymond etter mistilliten

Torsdag var det dagen derpå i Oslo rådhus. Etter at byrådet varslet sin avgang onsdag, på grunn av mistilliten mot Lan Marie Nguyen Berg og det påfølgende kabinettsspørsmålet, er det nå ordfører Marianne Borgen som har det formelle ansvaret med å peke ut hvem som skal få danne et nytt byråd.

Ordføreren brukte dagen i møter med gruppelederne i alle partier. Og selv om de fleste tar for gitt at det rødgrønne byrådet bare kommer til å gjenoppstå omtrent som det forsvant, er det flere politikere som brukte anledningen til å antyde at de vil være med på moroa.

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke, for eksempel, kunne fortelle at han peker på Raymond Johansen som sin kandidat til å bli byrådsleder.

[ Magnus Forsberg: «Kan de ikke bare spise grillen?» ]

Eneste realistiske alternativ

– Åpner du for at Venstre blir med i byrådet?

– Det har Venstre ikke tatt stilling til. Vi har hatt veldig kort tid på oss, sier Bjercke til Dagsavisen.

Han forteller at Venstre aller helst ønsker seg et blågrønt byråd med Høyre, Venstre og MDG, men at han ikke ser grunnlag for det nå.

– Derfor har vi pekt på Raymond Johansen, fordi vi mener det er det eneste realistiske alternativet.

– Denne saken har ikke handlet om mistro til MDG som parti eller deres politikk. Vi er enig om mye, naturligvis ikke alt, men det er ingen partier. Denne saken har isolert handlet om hvordan en enkeltbyråd har håndtert og skikket sitt verv, og saken har ikke endret vårt syn eller holdning til MDG, sier han.

Får døra i ansiktet

Men Hallstein Bjercke og Venstre møter ikke åpne armer i byrådspartiene. Gruppeleder (og leder) Frode Jacobsen i Oslo Ap er knallhard:

– Nei, svaret på det er nei. Jeg ser ikke det som en naturlig utgang på dette at Venstre skal tas inn i byråd, sier Jacobsen til Dagsavisen.

Mistillit mot Lan Marie Nguyen Berg (MdG) SVs Sunniva Holmås Eidsvoll, MDGs Sirin Stav og Arbeiderpartiets Frode Jacobsen møtte pressen i Oslo rådhus onsdag etter at det ble klart at byrådet gikk av. (Fredrik Hagen/NTB)

– Jeg klarer ikke se noe annen utgang på dette enn at blir et Raymond Johansen-ledet byråd med SV og MDG, følger han opp.

Han påpeker at bystyret har nøyaktig samme sammensetning nå som før byrådet gikk av.

– Det er ingenting som tyder på at flertallet av partiene ønsker seg noe annet, sier Jacobsen.

[ Lan Marie Berg: – Jeg hadde tenkt å gå av etter sommeren ]

Sitter på byrådets nåde

Heller ikke Oslo SVs leder (og gruppeleder i bystyret) Sunniva Holmås Eidsvoll virker overentusiastisk med tanken på å ta Venstre med i byrådsfolden.

– Jeg tror ikke Venstre vil sitte i byråd med SV, Ap og MDG, nei, sier hun kontant.

– Men kunne dere sitte i byråd med Venstre?

– Det jeg ønsker meg er å fortsette med et byråd med SV, Ap og MDG. Det er mange saker hvor vi og Venstre kan være enige. Men det er mange krevende saker. Vi har veldig ulikt syn på for eksempel eiendomsskatt og arbeidstakerrettigheter. Og ikke minst knyttet til å fase ut kommersielle aktører som tar ut profitt fra velferd i oslo. Så det er mange skjær i sjøen, hvis de skulle si at de ønsker å sitte i byråd med oss, sier Holmås Eidsvoll.

– Men denne uka er det blitt veldig tydelig at dere sitter på Rødts nåde?

– Det er aldri utydelig for et byråd at det sitter på bystyrets nåde. For den praktiske muligheten for å få flertall i bystyret er det veldig stor forskjell på et flertallsbyråd og et mindretallsbyråd. Men du sitter likevel igjen med utfordringen det er å bli enig. Det er store og prinsipielle forskjeller mellom SV og Venstre.

– Likevel ler du ikke bort tanken?

– Nei. Akkurat nå er vi i en situasjon hvor vi ikke kan ta noe for gitt, sier hun.

Senterpartiet vil inn

Men der Venstre blunker forsiktig, ser Senterpartiet ut til å gå all in på Raymond Johansen og hans folk. Gruppeleder Bjørg Sandkjær sier de er helt klare for å gå inn i et Ap-ledet byråd.

– Ja, det har vi jo alltid villet. Partiet er klar til å ta ansvar, sier Sandkjær til Dagsavisen.

– Men uten MDG?

– Tilliten er tynnslitt. Akkurat nå ser jeg ikke for meg hvordan et sånt samarbeid skulle sett ut. Vi er villig til å snakke med MDG. Men vi må ta et skritt om gangen, og får vi en telefon fra Raymond, så tar vi jo den.

Bjørg Sandkjær er bystyrerepresentant for Senterpartiet i Oslo (Ragne B. Lysaker / Sp)

– Hva skal til for at dere kan ha tillit til MDG?

– Vi må snakke litt sammen, sier Sandkjær.

Uærbødig av Raymond

Også Høyre vil snakke litt rundt. Anne Haabeth Rygg har brukt torsdagen på å be Marianne Borgen om tid.

– Alle partiene må få tid til å vurdere hva dette betyr. Vi må ha en diskusjon i vår gruppe om hva det betyr. Og vi vil drøfte det med de andre partiene, sier Haabeth Rygg til Dagsavisen.

Mistillitssaken mot byråd Lan Marie Berg Oslo 20210615. Gruppeleder i Høyres bystyregruppe I Oslo, Anne Haabeth Rygg, utenfor rådhuset i Oslo i forbindelse med mistillitssaken mot byråd Lan Marie Berg (MDG). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (Stian Lysberg Solum/NTB)

Hun påpeker at bystyret nå er i en veldig spesiell situasjon etter mistilliten, og at hun syntes Raymond Johansen var i overkant rask til å be om å få igjen makta bare minutter etter at han hadde varslet sin egen avgang.

– Jeg synes det var uærbødig av Raymond Johansen å relansere sitt kandidatur i døra, når han nettopp var blitt kastet av bystyreflertallet. Det fortjener litt mer respekt enn som så, sier hun.

– Hvordan var din samtale med Marianne Borgen?

– Hun ba om en anbefaling om hva hun burde gjøre. Jeg ba om tid til å vurdere det.

– Du pekte ikke på noen ny byrådsleder?

– Nei.

[ Hør Dagsavisens podkast om Oslo-fotball, «Trikkeligaen» ]

KrF blir hos Høyre

Om deler av opposisjonen prøver å få Raymonds gunst, er det i hvert fall ett parti i sentrum som holdt seg trofast mot Høyre i møte med ordføreren i går. Det er Kristelig Folkeparti.

– Jeg har anbefalt Anne Haabeth Rygg fra Høyre. Men jeg er ikke dummere enn at jeg kan lese hva andre mener i media, så jeg regner med at det mest realistiske er Raymond Johansen, sier gruppeleder Espen Andreas Hasle.

Han vil gi Haabeth Rygg fra Høyre den tida hun trenger for å sondere.

– Når byrådet hans fikk et samlet flertall mot seg, så bør det største partiet i bystyret få muligheten til å undersøke om de kan danne byråd først, sier Hasle.

– Men blir ikke det litt en runddans bare for å følge de parlamentariske reglene?

– Jeg kan skjønne at det kan virke litt sånn, og en slik avklaring bør ikke ta så lang tid. Men det er noe med å ta prosessen på alvor. Et byråd har blitt kastet, det er dramatisk, sier han.

Hold deg oppdatert med daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!