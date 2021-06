Parti etter parti sluttet seg til mistillitsforslaget. Dermed var det var stor spenning knytta til hva Rødt skulle legge fram utenfor Rådhuset tirsdag.

– Det er ikke opp til en byråd å bestemme hvilken informasjon de folkevalgte skal få, sa Rødts Eivor Evenrud til pressen, da hun understreket at Rødt mener Lan Marie Berg har brutt informasjonsplikten.

Kan bruke saken mot henne

– Hvis hun ikke hadde hatt den rikspolitiske karrieren, så ville jo utfallet av dette mistillitsforslaget vært mye viktigere. Men hun kommer trolig inn på Stortinget til høsten, og kommer til å forsvinne fra Oslo-politikken uansett, sier statsviter Jo Saglie.

Saglie har forsket på lokaldemokrati, og velgeres tillit til politikere. Selv om han mener at utfallet av denne saken ikke vil ha veldig stor innvirkning på Bergs karriere, peker han på saken likevel kan bli trukket fram i valgkampen.

– Hennes politiske motstandere kan bruke denne saken mot henne i valgkampen. Men hva denne saken vil si for velgerne avhenger av om de i utgangspunktet støtter MDG, eller er motstandere av politikken. Dersom de allerede er støttespillere av Lan Marie Berg og føler at hun er blitt urettferdig behandla av opposisjonen og mediene, kan denne saken styrke støtten til henne, sier Saglie.

Neppe positivt

Jo Saglie mener det er usikkert hva denne saken bety for velgere som stiller seg mer nøytralt til Lan Marie Berg og MDG.

– Det er ikke sikkert denne saken vil ha veldig stor negativ påvirkning på dem, men det umulig være en positiv sak.

– Kan utfallet av denne saken påvirke velgernes tillit til Arbeiderpartiet, dersom byrådet må gå av?

– Jeg tror nok det er viktigere for Arbeiderpartiet å beholde makta i Oslo, enn det er å tenke på hvilke konsekvenser denne saken vil få for stortingsvalget. Velgerne kan tenkes å reagere på forskjellige måter hvis byrådet skulle gå av. Det er også uenigheter innad blant Arbeiderpartiets velgere om samarbeidet med MDG. Noen ønsker kanskje derfor at Ap skal kjempe for at MDG skal bli i byrådet, mens andre synes det er bedre at Ap fortsetter uten dem.