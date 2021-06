Idrettsbyråden om gjenåpninga: - Det er så klart mye mer inspirerende å ha supportere på tribunen

Denne uka kunne Oslo våkne opp til nyheten om rekordlave smittetall – ikke siden 6. september har antallet registrerte smittede per døgn i hovedstaden vært like lave som nå, skriver NTB.

– Smittetallene er rekordlave lave, og fredag denne uka må Oslo gå videre til trinn 3, eller forlenge tiltakene. Denne helga skal tre Oslo-lag spille hjemmekamper. Lover det godt for at de kan ha mer enn 50 tilskuere?

– Det er veldig bra at smittetallene holder seg lave. Vi sa forrige uke at vi håpet vi kunne ta et stort jafs denne uka. Nå jobber vi med detaljene i neste trinn av gjenåpningen, og vi vil presentere dem tirsdag ettermiddag, svarer kultur- og idrettsbyråd Omar Samay Gamal (SV) i en e-post til Dagsavisen.

Sist uke var det ventet at byrådet ville gå videre til trinn 3 i gjenåpningsplanen, men et utbrudd blant russen gjorde at byrådet satte planene på vent.

[ Raymond Johansen: - Forholdene ligger nå godt til rette for å gå videre i gjenåpningen ]

– Hvor viktig mener du som Kultur- og idrettsbyråd det er for Oslo-lagene med flere tilskuere, og at arrangørene som viser fotballkamper på Kontraskjæret kan ha mer enn 50 gjester?

– Det er så klart mye mer inspirerende å ha supportere på tribunen. Jeg synes Oslos fotballklubber har vært tålmodige. Det er en surrealistisk øvelse vi har vært igjennom med 50 inne på stadion og 20 på konsert i Spektrum. Vi har savnet fellesskap med andre i lang tid nå, og de som lever av å skape felles opplevelser for andre har hatt det tungt. Men også når vi begynner å møtes igjen må vi gjøre det i kontrollerte former sånn at vi klarer å stoppe nye ut brudd når de kommer, svarer Gamal.

[ Vaksineintervallet økes igjen til tolv uker mellom første og andre dose ]

– Hva blir viktig når dere skal vurdere om det er klart for å gå videre til trinn 3 av gjenåpningen av Oslo?

– Det er selvfølgelig viktig at smitten er lav, og at mange har fått vaksine nå. Men vi må forvente at det blir nye utbrudd når vi åpner opp, og det er kjempeviktig med godt smittevern og god smittesporing. Utbruddet blant russen var uoversiktlig og en påminner om at vi må være nøye nå i fortsettelsen. Folk må fortsatt vaske hendene og holde avstand og det er viktig at man registrerer seg der man er sånn at det blir mulig å isolere smitten raskt, svarer Gamal.

[ Går Lan? Går byrådet? Dette tror eksperten ]

---

Oslos gjenåpning

Dagens tiltak utløper fredag 19. juni. Byrådet har allerede varslet at de vil orientere om nye tiltak tirsdag 15. juni denne uka.

Dersom Oslo går videre til trinn 3 av gjenåpningsplanen denne uka, vil de kunne:

Åpne offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs som ikke allerede er åpnet. Dette medfører åpning av blant annet bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland m.m.

Ytterligere øke antallet for arrangementer utendørs og innendørs.

Forsiktig åpning for noe mer fysisk tilstedeværelse på jobb.

Ytterligere øke antallet på idretts- og fritidsaktiviteter utendørs.

Tilbake til en meters avstand hvis det også er den nasjonale anbefalingen.

---