Raymond varsler at han vil kommentere mistilliten senere i dag

Det har foreløpig vært stille fra byrådslederens kontor, men nå varsler byrådsleder Raymond Johansen at han vil kommentere saken litt senere i dag. Det får Dagsavisen bekreftet fra hans pressefolk.

Ifølge Avisa Oslos og Aftenpostens kilder kommer Raymond Johansen kommer til å stille kabinettsspørsmål til bystyret onsdag

Dagsavisen har gjentatte ganger kontaktet MDG for kommentarer til mistilliten, men de ønsker ikke å kommentere saken nå, og henviser til byråd Lan Marie Berg sin facebook-status.

Tirsdag ble det kjent at Rødt støtter mistillitsforslaget mot samfersdelsbyråd Lan Marie Nguyen Berg. Dermed er det flertall i bystyret for mistillitsforslaget mot byråden. Rødt har i likhet med Høyre anmodet at byråd Lan Marie Berg trekker seg før forslaget stemmes over i bystyret onsdag 16. juni.

Leder av Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen kommenterer mistilliten til Rødt i en sms til Dagsavisen:

– Vi har hørt hva Rødt har sagt og sett deres konklusjoner. Vi er uenige i de vurderinger som er gjort og mener det ikke er grunnlag for mistillit. Fram til bystyrets møte i morgen vil vi diskutere nærmere hva dette betyr. Ytterligere kommentarer har jeg ikke.

Holder døra åpen

Hvis Raymond Johansen velger å stille kabinettspørsmål, er det imidlertid usikkert hva Rødt foretar seg. Under tirsdagens pressemøte sa Rødts Eivor Evenrud at de kun har tatt stilling til mistillit mot Berg, men ikke hvordan de vil forholde seg til et eventuelt kabinettspørsmål.

Høyres gruppeleder i bystyret, Anne Haabeth Rygg, sier til Dagsavisen at de nå avventer behandlingen av mistillitsspørsmålet i Finansutvalget senere i dag. Hun svarer dette på Dagsavisens spørsmål om hvorvidt de kan komme til å endre mening.

–Vi har fattet et vedtak i vår bystyregruppe. Vi har ikke tillit til byråden. Fordi hun ikke har tatt grep når kostnadene har skutt i været. Hvis det kommer informasjon som viser at hun har tatt grep og har informert om det hun kunne, så vil vi forholde oss til den informasjonen.

– Jeg tviler på at den informasjonen vil komme. Og jeg vet ikke hva den kan være. Men jeg holder døren åpen for det, sier Rygg.

Fakta om mistillit mot Lan Marie Berg

* Torsdag 20. mai legger Oslo kommer fram revidert budsjett. Der fremgår det at Oslos nye reservevannløsning, som bygges på Huseby i Oslo, vil koste 17,7 milliarder kroner – 5,2 milliarder dyrere enn tidligere anslått.

* Opposisjonen går raskt ut med hard kritikk av milliardsprekken, som de omtaler som den største budsjettsprekken i noen norsk kommune noensinne. De reagerer imidlertid mest på at det tok for lang tid før Berg informerte bystyret om dette. Bystyret fikk først vite om budsjettsprekken 20. mai.

* Berg svarer på sin side at det ikke var mulig å vite at det ville bli en kostnadsøkning i markedet på det tidspunktet bystyret gjorde sin beslutning. Hun peker også på at bystyret har fått kvalitetssikret informasjon i saken.

