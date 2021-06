Skandalen om budsjettsprekken for Oslos reservevannforskyning nærmer seg en avgjørelse med stormskritt. Fremskrittspartiet har lagt fram et mistillitsforslag mot samfersdelsbyråd Lan Marie Nguyen Berg. De andre partiene teller på alle knapper de har for å finne ut hva de skal gjøre.

Men hvordan ender hele skandalen? Det er en rekke forskjellige muligheter. Her er de fire mest sannsynlige utfallene.

Alternativ 1: Lan går

Når en byråd er i såpass hardt vær som Lan Marie Nguyen Berg er det ikke uvanlig at vedkommende tar sin hatt og forlater jobben. For å få ro, for å slippe å bli kasta eller bare for å sette politikk foran person, for eksempel.

Hvis Lan Marie Nguyen Berg nå går av vil byrådsleder Raymond Johansen etter alt å dømme erstatte henne med en annen MDG-er, og både byrådet og Oslo-politikken vil fortsette noen lunde som før.

For byråd Berg vil det selvsagt være et nederlag, men ikke i nærheten av så kraftig som om hun faktisk får sparken. Hun er dessuten på førsteplass på MDGs stortingsliste før valget i høst. Så med mindre noe veldig rart skulle skje vil hun uansett forsvinne fra rådhuset i september.

Ikke uvanlig

At byråder (eller for den saks skyld regjeringsmedlemmer) trekker seg for å unngå mistillit er ganske vanlig i parlamentarismen.

Lars Arne Ryssdal, direktør for bystyresekretariatet i Oslo, kan fortelle at det har vært stilt mange mistillitsforslag mot enkeltbyråder og byråder de siste tiårene. Flere byråder har trukket seg før forslaget har kommet til behandling, men så langt Bystyrets sekretariat har oversikt, har det bare én gang blitt flertall for et mistillitsforslag i bystyresalen. Det skjedde høsten 2000, da det høyreledede byrådet Fritz Huitfeldt måtte gå av etter blant annet oppussing av Frognerbadet.

Lars Arne Ryssdal, direktør for bystyresekretariatet i Oslo forteller at det har blitt stilt flere mistillitsforslag mot enkeltbyråder og byrådsledere oppigjennom tidene. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Alternativ 2: Mistillitsforslaget blir nedstemt

Onsdag skal det stemmes om hvorvidt bystyret har tillitt til byråden. Det er fortsatt ikke avklart hvilke partier som vil stemme for mistillit. Det kan fort henge på partiet Rødt. Der er bystyregruppa fortsatt i tvil om hva de skal gjøre.

En mulighet er om Raymond Johansen før avstemninga sier at byrådet går av hvis bystyret ikke har tillit til byråd Lan Marie Berg. Dette er det som kalles et kabinettspørsmål, og betyr i tilfelle at Raymond Johansen binder byråden sin til masta. Hvis hun går ned, skal hele byrådet gå ned.

Men hvis mistillitsforslaget blir nedstemt, uansett av hvilken grunn, så vil byrådet selvsagt fortsette som før.

Dagens byråd er ledet av Raymond Johansen (Ap) med Lan Marie Nguyen Berg (MDG) som nestleder. Kommer Johansen til å varsle kabinettspørsmål neste uke? (heiko /NTB)

Kan stille kabinettspørsmål

Jan Erling Klausen er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, og har forsket på parlamentarismen i Oslo kommune. Han har ikke troa på at Raymond Johansen vil true med å gå, dersom Berg får mistillit.

– Teoretisk sett kan Johansen stille kabinettspørsmål til dette vedtaket, men jeg ser ikke helt hvorfor Johansen skulle gjøre dette. Det må kanskje være hvis MDG stiller hardt mot hardt, og gjør det klart at de vil felle byrådet dersom Berg må gå. Jeg synes dette virker urealistisk, men hvem vet, sier Klausen.

Alternativ 3: Mistillitsforslaget blir vedtatt uten kabinettspørsmål

Hvis Raymond Johansen ikke stiller kabinettspørsmål, betyr det at han aksepterer at bystyret kaster byråd Berg. Da må hun gå av, og i prinsippet kan byrådslederen erstatte henne med en ny MDG-byråd. Spørsmålet er om MDG da vil oppfatte det som en slags mistillit fra sin egen byrådsleder, og dermed sjøl vil gå ut av byrådet.

I tilfelle må Raymond Johansen styre byen i et reint AP-SV-byråd. I seg sjøl går det greit, byrådet sitter helt til det blir kasta og trenger ikke å ha et flertall bak seg for å eksistere. Det store problemet kommer nok først til høsten, når man skal lage budsjett. Da må i tilfelle det nye byrådet jobbe for å finne noen som vil stemme for budsjettet deres.

– Det er ikke noen forpliktelse om at byrådet skal ha et flertall bak seg. Spillerommet er ganske stort, sier direktøren for bystyresekretariatet, Lars Arne Ryssdal.

Alternativ 4: Mistillit blir vedtatt med kabinettspørsmål

Hvis Raymond Johansen har sagt «Kaster dere Lan, kaster dere meg», og altså stilt et kabinettspørsmål, så må han gå av, så fremt bystyret stemmer for mistillit.

Forsker Jan Erling Klausen mener det er lite sannsynlig at høyresiden ønsker å ta over byrådsmakten rett før et stortingsvalg, og midt i en byrådsperiode.

Klausen forteller at to byråd har gått av som følge av et kabinettspørsmål tidligere - i 1994 og 1996. Begge gangene var det Ap-byråd ledet av Rune Gerhardsen. Det har med andre ord skjedd før, men det er svært uvanlig.

I 1994 fikk Gerhardsen danne nytt byråd etter to uker som forretningsministerium, men i årsskiftet 1996/1997 gikk makta videre til Høyre, ledet av Fritz Huitfeldt. Han måtte riktignok gå av tre år senere, etter å ha blitt felt ved et mistillitsforslag.

Førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Jan Erling Klausen. (Universitetet i Oslo)

Dette skjer hvis byrådet går av

Om Raymond Johansen virkelig tar med seg resten av byrådet og trekker seg, vil vi få en svært uvanlig situasjon i bystyret. Ordfører Marianne Borgen har jobben med å peke på en ny byrådsleder, men i mellomtiden vil det gamle byrådet styre byen midlertidig, og kalles et «forretningsmisterium».

– Byen skal og må styres videre. Byen er jo fortsatt i en pandemi. Og et forretningsministerium vil ha de samme fullmakter som byrådet har i dag for å styre oss gjennom pandemien. Men det som er vanlig er at byrådet forøvrig da ikke gjør de store politiske omveltningene, forteller Marianne Borgen.

– Men kan de da for eksempel oppheve koronarestriksjoner? Vi risikerer ikke å bli sittende fast i trinn 3 til langt over sommeren?

– Nei ikke i det hele tatt. Det er byrådet som har beredskapsfullmaktene og de tar de med seg inn «forretningsministeriet», sier ordfører Borgen.

Dersom byrådet må gå av, er det ordfører Marianne Borgen som må peke ut en ny byrådsleder. (Mimsy Moller)





Et nytt byråd blir til

Uansett må arbeidet med å få dannet et nytt byråd settes i gang så fort som mulig.

– Dette er jo heldigvis ikke noe vi har mye erfaring med, sier Marianne Borgen til Dagsavisen.

– Men, dersom en slik situasjon oppstår, er det da rutine for at ordføreren peker på opposisjonslederen eller det største partiet for å be om at det arbeides med å danne et nytt byråd, sier hun.

Akkurat den jobben blir ganske enkel, da Høyre både er det største partiet i bystyret og dermed det største opposisjonspartiet. Ordfører Marianne Borgen vil dermed henvende seg til Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg, for å be henne danne et nytt byråd.

Hvis Haabeth Rygg lykkes med det, får byen et Høyre-ledet byråd. Hvis ikke, går oppgaven tilbake til Raymond Johansen, som må lage et nytt byråd. Det kan i tilfelle godt bestå av de samme partiene.

– Det som står i loven er at ordføreren utpeker byrådsleder. Og byrådslederen selv setter sammen byrådet, sier direktør Ryssdal.

– Hvis byrådslederen sier i bystyret at han går av som følge av et kabinettspørsmål er det naturlig at ordføreren tar initiativ til samtaler, og det vil være opp til ordføreren hvordan det gjøres. Da vil hun måtte be den hun peker på å sondere om de kan ha et flertall bak seg, sier han.

Tror på Lan-avgang

Men hva skjer til slutt? Førsteamanuensis Jan Erling Klausen holder en knapp på alternativ 3.

– Jeg tror det mest sannsynlige scenarioet er at Raymond Johansen fortsetter, med eller uten MDG og Lan Marie Berg, og uten at det blir noen byrådskrise av det. Oslo har nesten aldri hatt et flertallsbyråd, det er mindretall som er normen. Derfor vil Raymond Johansen fint kunne klare seg uten MDG, sier han.

